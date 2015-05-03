ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
FC6150/61
لإزالة الغبار والأوساخ المرئية.
جعلت المكنسة الكهربائية المحمولة باليد من Philips عملية التنظيف اليومي سريعة وسهلة. فتأتي مزوّدة ببطاريات قابلة لإعادة الشحن لتوفير إمكانية تنقل قصوى وتسمح الملحقات المتوفرة معها بتنظيف الأسطح الدقيقة والوصول إلى الزوايا الصعبة.
3.6 فولت
باللون الأبيض
أكسسواران
يضمن نظام التصفية على مرحلتين عدم تسرّب الغبار إلى الخارج فور دخوله إلى حجرة الغبار. يلتقط الفلتر الأول معظم الغبار، بينما يلتقط الفلتر الثاني الجزيئيات الأصغر من الغبار.
تضمن بطاريات NiMH المستخدمة في المكنسة الكهربائية المحمولة باليد طاقة تدوم طويلاً، مقارنة بأنواع أخرى من البطاريات التي تعاني تأثير الذاكرة أي شحن البطارية بشكل متكرر بعد تفريغها جزئيًا فقط.
بات بإمكانك تنظيف كل الأماكن من دون التقيّد بمكان مقبس الطاقة، وذلك بفضل البطاريات القابلة لإعادة الشحن.