أداء كامل وقوة شفط عالية.
تقدّم المكنسة الكهربائية Performer Compact الجديدة من Philips أداء تنظيف استثنائيًا بأقل مجهود. وتحافظ تقنية AirflowMax على قوة الشفط مرتفعة لمدة أطول. أما فوهة ExtraClean فتزيل الغبار بفعالية عن كل الأرضيات. إكتشف كلّ المميزات
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أداء كامل وقوة شفط عالية.
تقدّم المكنسة الكهربائية Performer Compact الجديدة من Philips أداء تنظيف استثنائيًا بأقل مجهود. وتحافظ تقنية AirflowMax على قوة الشفط مرتفعة لمدة أطول. أما فوهة ExtraClean فتزيل الغبار بفعالية عن كل الأرضيات. إكتشف كلّ المميزات
يولّد المحرك بقوة 2000 واط قوة شفط عالية لنتائج تنظيف ممتازة.
تحافظ تقنية AirflowMax الفريدة على قوة الشفط بمستوى أعلى ولوقت أطول* وذلك للاستفادة من الكيس حتى آخر لحظة. تم تصميم التقنية مع تحسين ثلاثة عناصر أساسية: 1) تصميم مضلّع وفريد في داخل حجرة الغبار لتحسين تدفق الهواء إلى أقصى حد حول كيس الغبار ولتمكين استخدام مساحة الكيس بأكملها. 2) سعة حجرة الغبار مصممة خصيصًا للسماح لكيس الغبار بالتوسّع بالكامل وبطريقة موحدة. 3) تصاميم من الألياف العالية الجودة والمانعة للانسداد في كيس الغبار، لشفط الغبار بدون سدّ الفتحات، وبالتالي لتفادي تقليل قوة الشفط.
تنظف فوهة ExtraClean الجديدة كل أنواع الأرضيات بدقة. فقد تم تصميمها مع فتحة أمامية كبيرة لالتقاط قطع الأوساخ الكبيرة، كما أنها تثبت على الأرض بإحكام لضمان التقاط جسيمات الغبار الصغيرة بشكل جيد.
تأتي المكنسة الكهربائية مزوّدة بملحقات مضمّنة لئلا تضطري إلى حمل مزيد من القطع أثناء التنظيف. وتتوفر أداة الشقوق في الهيكل الأساسي وهي جاهزة دائمًا للاستخدام.
تسمح لك وصلات ActiveLock بتركيب الفوهات والملحقات المختلفة وفكّها بسهولة من الأنبوب القابل للتوسيع أثناء التنظيف.
يمكن تخزين الجهاز بسهولة وتوفير مساحة كبيرة بفضل حجمه الصغير. أما وزنه الخفيف، فيسهّل حمله في أرجاء المنزل.
يلتقط فلتر الهواء النقي جدًا أكثر من 99% من الجسيمات المضرة مثل الطلع أو عث الغبار أو زغب الحيوانات، للاستمتاع بهواء نقي وصحي في منزلك!
تم تطوير كيس الغبار Philips الجديد والمتألف من مواد صناعية لتوفير أداء يدوم طويلاً للمكنسة الكهربائية، أي قوة شفط عالية وتصفية قصوى حتى امتلاء كيس الغبار فيصبح جاهزًا للتخلص منه.
Performance
التصميم
تصفية
مدى الاستفادة
الفوهات والملحقات
الاستدامة
الوزن والأبعاد