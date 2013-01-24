الطاقة هي الميزة الأبرز
احصل على نتائج تنظيف مذهلة على كل الأرضيات باستخدام المكنسة الكهربائية PowerLife من Philips بفضل محرك قوته 1800 واط. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
الطاقة هي الميزة الأبرز
احصل على نتائج تنظيف مذهلة على كل الأرضيات باستخدام المكنسة الكهربائية PowerLife من Philips بفضل محرك قوته 1800 واط. إكتشف كلّ المميزات
الطاقة هي الميزة الأبرز
احصل على نتائج تنظيف مذهلة على كل الأرضيات باستخدام المكنسة الكهربائية PowerLife من Philips بفضل محرك قوته 1800 واط. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
الطاقة هي الميزة الأبرز
احصل على نتائج تنظيف مذهلة على كل الأرضيات باستخدام المكنسة الكهربائية PowerLife من Philips بفضل محرك قوته 1800 واط. إكتشف كلّ المميزات
محرك بقوة 1800 واط يولد قوة امتصاص بقوة 300 واط كحد أقصى لضمان نتائج تنظيف مثالية.
تتيح لك سعة كيس الغبار الكبير هذا من Philips أن تستخدمه إلى أقصى حد، مما يعني أن يمكنك تغيير كيس غبار المكنسة الكهربائية بشكل أقل تكرارًا.
إن المقبض المريح هذا هو مناسب للاستخدام. تتيح لك إمكانية تمديده الإضافية فرصة أكبر للوصول إلى الأماكن، إذًا يمكنك تنظيف الأماكن التي يصعب الوصول إليها بسهولة.
إن أنبوب الألومنيوم الخاص بالمكنسة الكهربائية الخفيف الوزن مريح للاستخدام الحمل. يمكن تعديل الأنبوب التلسكوبي المؤلف من قطعتين بسهولة ليتناسب مع الارتفاع المطلوب.
الوزن والأبعاد
مدى الاستفادة
الفوهات والملحقات
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