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  • Standard Product Photo Philips Performer Active Vacuum cleaner with bag FC8585/01
  • Main in-use photograph Philips Performer Active Vacuum cleaner with bag FC8585/01
  • Product Detail Photograph Philips Performer Active Vacuum cleaner with bag FC8585/01
  • Alternative Product Photograph Philips Performer Active Vacuum cleaner with bag FC8585/01
  • Alternative Product Photograph Philips Performer Active Vacuum cleaner with bag FC8585/01
  • Alternative Product Photograph Philips Performer Active Vacuum cleaner with bag FC8585/01
  • Product in Use Photo Philips Performer Active Vacuum cleaner with bag FC8585/01
  • Product in Use Photo Philips Performer Active Vacuum cleaner with bag FC8585/01
  • Standard Product Photo Philips Performer Active Vacuum cleaner with bag FC8585/01
  • Main in-use photograph Philips Performer Active Vacuum cleaner with bag FC8585/01
  • Product Detail Photograph Philips Performer Active Vacuum cleaner with bag FC8585/01
  • Alternative Product Photograph Philips Performer Active Vacuum cleaner with bag FC8585/01
  • Alternative Product Photograph Philips Performer Active Vacuum cleaner with bag FC8585/01
  • Alternative Product Photograph Philips Performer Active Vacuum cleaner with bag FC8585/01
  • Product in Use Photo Philips Performer Active Vacuum cleaner with bag FC8585/01
  • Product in Use Photo Philips Performer Active Vacuum cleaner with bag FC8585/01

تم إيقافه

Performer Activeمكنسة كهربائية مع كيس

FC8585/01

قوة شفط عالية لتنظيف عميق.

توفّر المكنسة الكهربائية Performer Active الجديدة من Philips أداء تنظيف كاملاً مع إزالة الغبار بشكل صحي. وتحافظ تقنية AirflowMax على قوة شفط أقوى لمدة أطول*، كما تزيل فوهة MultiClean الغبار بفعالية عن كل الأرضيات.

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تنظيف صحي مع AirflowMax

قوة شفط عالية لتنظيف عميق.

  • 2100 واط

  • فلترHEPA 13

  • 4 لترات

تقنية AirflowMax الثورية لقوة شفط عالية

تقنية AirflowMax الثورية لقوة شفط عالية

تحافظ تقنية AirflowMax الفريدة على قوة الشفط بمستوى أعلى ولوقت أطول* وذلك للاستفادة من الكيس حتى آخر لحظة. تم تصميم التقنية مع تحسين ثلاثة عناصر أساسية: 1) تصميم مضلّع وفريد في داخل حجرة الغبار لتحسين تدفق الهواء إلى أقصى حد حول كيس الغبار ولتمكين استخدام مساحة الكيس بأكملها. 2) سعة حجرة الغبار مصممة خصيصًا للسماح لكيس الغبار بالتوسّع بالكامل وبطريقة موحدة. 3) تصاميم من الألياف العالية الجودة والمانعة للانسداد في كيس الغبار، لشفط الغبار بدون سدّ الفتحات، وبالتالي لتفادي تقليل قوة الشفط.

فوهة MultiClean الجديدة لتنظيف دقيق على كل الأرضيات

فوهة MultiClean الجديدة لتنظيف دقيق على كل الأرضيات

تقدّم فوهة MultiClean الجديدة تنظيفًا دقيقًا على كل أنواع الأرضيات. فقد تم تصميم الفوهة مع فتحة أمامية كبيرة لالتقاط قطع الأوساخ الكبيرة، كما أنها تنغلق بإحكام على الأرض لضمان التقاط أصغر جسيمات الغبار بشكل جيد.

فرشاة مضمّنة لراحة قصوى

فرشاة مضمّنة لراحة قصوى

صُممت المكنسة الكهربائية مع ملحقات مضمّنة، بحيث لا تحتاج إلى حمل قطع إضافية أثناء التنظيف. تم تضمين فرشاة ناعمة لإزالة الغبار بشكل ملائم في مقبض الجهاز، لتكون دائمًا جاهزة للاستخدام.

المواصفات التقنية

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إخلاء المسؤولية

  1. قوة شفط المكنسة الكهربائية Performer Active من Philips مقارنة بقوة شفط جهاز Powerlife من Philips FC8322/09، كما تم اختبارها وفقًا لـ IEC 60312-1:2011