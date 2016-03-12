تقنية AirflowMax الثورية لقوة شفط عالية

تحافظ تقنية AirflowMax الفريدة على قوة الشفط بمستوى أعلى ولوقت أطول* وذلك للاستفادة من الكيس حتى آخر لحظة. تم تصميم التقنية مع تحسين ثلاثة عناصر أساسية: 1) تصميم مضلّع وفريد في داخل حجرة الغبار لتحسين تدفق الهواء إلى أقصى حد حول كيس الغبار ولتمكين استخدام مساحة الكيس بأكملها. 2) سعة حجرة الغبار مصممة خصيصًا للسماح لكيس الغبار بالتوسّع بالكامل وبطريقة موحدة. 3) تصاميم من الألياف العالية الجودة والمانعة للانسداد في كيس الغبار، لشفط الغبار بدون سدّ الفتحات، وبالتالي لتفادي تقليل قوة الشفط.