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تم إيقافه
FC8585/01
قوة شفط عالية لتنظيف عميق.
توفّر المكنسة الكهربائية Performer Active الجديدة من Philips أداء تنظيف كاملاً مع إزالة الغبار بشكل صحي. وتحافظ تقنية AirflowMax على قوة شفط أقوى لمدة أطول*، كما تزيل فوهة MultiClean الغبار بفعالية عن كل الأرضيات.
2100 واط
فلترHEPA 13
4 لترات
تحافظ تقنية AirflowMax الفريدة على قوة الشفط بمستوى أعلى ولوقت أطول* وذلك للاستفادة من الكيس حتى آخر لحظة. تم تصميم التقنية مع تحسين ثلاثة عناصر أساسية: 1) تصميم مضلّع وفريد في داخل حجرة الغبار لتحسين تدفق الهواء إلى أقصى حد حول كيس الغبار ولتمكين استخدام مساحة الكيس بأكملها. 2) سعة حجرة الغبار مصممة خصيصًا للسماح لكيس الغبار بالتوسّع بالكامل وبطريقة موحدة. 3) تصاميم من الألياف العالية الجودة والمانعة للانسداد في كيس الغبار، لشفط الغبار بدون سدّ الفتحات، وبالتالي لتفادي تقليل قوة الشفط.
تقدّم فوهة MultiClean الجديدة تنظيفًا دقيقًا على كل أنواع الأرضيات. فقد تم تصميم الفوهة مع فتحة أمامية كبيرة لالتقاط قطع الأوساخ الكبيرة، كما أنها تنغلق بإحكام على الأرض لضمان التقاط أصغر جسيمات الغبار بشكل جيد.
صُممت المكنسة الكهربائية مع ملحقات مضمّنة، بحيث لا تحتاج إلى حمل قطع إضافية أثناء التنظيف. تم تضمين فرشاة ناعمة لإزالة الغبار بشكل ملائم في مقبض الجهاز، لتكون دائمًا جاهزة للاستخدام.
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قوة شفط المكنسة الكهربائية Performer Active من Philips مقارنة بقوة شفط جهاز Powerlife من Philips FC8322/09، كما تم اختبارها وفقًا لـ IEC 60312-1:2011