FC9199/02
أعلى قوة شفط حتى أثناء امتلاء الكيس*
بفضل محرّك المكنسة الكهربائية PerformerPro من Philips الفعال بقوة 2200 واط وحجرة الغبار المصممة خصيصًا، تحافظ هذه الأخيرة على تدفق عالٍ للهواء، مما يوفّر أعلى قدرة على الشفط. ويتيح ذلك الحصول على نتائج تنظيف مذهلة حتى أثناء امتلاء الكيس!*إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يولّد المحرك بقوة 2200 واط قوة شفط 500 واط كحد أقصى لنتائج تنظيف ممتازة.
يمكن تثبيت أو إلغاء تثبيت وصلات SmartLock من Philips الفريدة على الفوهات والأنبوب التلسكوبي أثناء التنظيف. تتيح لك وصلات SmartLock بشكل بديهي تعديل الأنبوب التلسكوبي إلى الارتفاع المفضل.
وصول إلى 11 متر لتنظيف مساحة أكبر من دون الحاجة إلى تبديل الموصل.
تقوم فوهة TriActive+ بتنظيف الأرض بثلاث طرق بدفعة واحدة: 1) تفتح السجاد بلطف بفضل القاعدة المصممة خصيصاً لإزالة الغبار من الأعماق. 2) تشفط القطع الكبيرة بفضل فتحتها الأكبر في الجهة الأمامية. 3) تنظف الغبار والأوساخ بجانب الأثاث والجدران بفضل الفرشاتين على الجوانب.
يلتقط الكيس s-bag من Philips الذي يتمتع بأداء مستدام والمؤلف من خمس طبقات جودة عالية من دون رواسب، جزيئات الغبار الأكثر صغرًا. تمنحك هذه التصفية الممتازة نتيجة تنظيف أفضل وهواء نظيفًا في غرفتك. كما تحافظ التصفية المتعددة الطبقات على قوة الشفط التي تتمتع بها المكانس الكهربائية خلال فترة استخدام الكيس. تم اختبار s-bag ULP من قبل معهد الاختبار المستقل TÜV Rheinland Group واعتماده، كما تم تثبيت أن هذا المنتج يدوم بنسبة 80% أكثر من كيس الغبار القياسي.
تزيد تقنية Airflow Max تدفق الهواء، مما يتيح لكيس الغبار التوسّع بطريقة موحّدة، فتحصل بالتالي على أعلى قوة شفط، حتى أثناء امتلاء الكيس!
يلتقط فلتر HEPA 13 و AirSeal جزيئات الغبار الصغيرة قبل تدفق الهواء للاستمتاع بجو خالٍ من الغبار ونظيف وغير مسبب للحساسية. يكون الهواء الذي يخرج من الفلتر أنظف من الهواء في الغرفة.
تتيح لك حجرة الغبار بسعة 5 ليتر المصممة بشكل مميز الاستخدام الأمثل لكيس الغبار لتتمكّن من التنظيف لفترة أطول.
إن المكنسة الكهربائية المزوّدة بفلتر HEPA 13 هذه معتمدة من قبل المركز الأوروبي لمؤسسة أبحاث الحساسية على أنها غير مسببة للحساسية. إذ يُنقّي فلتر HEPA 13 الهواء الذي يتم إخراجه من المواد المسببة للحساسية مثل شعر الكلاب أو القطط أو عث الغبار أو غبار الطلع بنسبة تصل إلى 99.95% للاستمتاع ببيئة منزلية غير مسببة للحساسية.
يمكنك تشغيل/إيقاف تشغيل المكنسة الكهربائية أو ضبط إعدادات قوة الشفط بدون العودة إلى الهيكل الأساسي ومقاطعة عملية التنظيف وذلك بفضل ميزة التحكم عن بعد الجديدة. تقع أزرار التحكم على المقبض المريح بطريقة مناسبة ويتم إرسال الإشارات إلى الهيكل الأساسي عبر التقنية اللاسلكية بالأشعة تحت الحمراء. لتنظيف أكثر راحة وسهولة!
تتيح لك فوهة الأرضيات الخشبية تنظيف الأرضيات القاسية على كافة أنواعها دفعة واحدة من دون خطر إتلافها. يسمح لك استخدام قوة الامتصاص للضمادات من الألياف الدقيقة مع قوة امتصاص المكنسة الكهربائية، تحقيق أفضل النتائج من دون الحاجة إلى أي مساحيق تنظيف أو فراشي.
يمنحك الخرطوم الدوار من Philips قابلية التدوير 360 درجة لتحريك المكنسة الكهربائية بسهولة في المنزل.
الفوهات والملحقات
التصميم
الوزن والأبعاد
الأداء
تصفية
مدى الاستفادة
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