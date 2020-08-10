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تم إيقافه
FM01SS050P/00
سهولة الاستخدام والتوصيل والتشغيل!
جهاز بسيط وسهل الاستخدام بميزة التوصيل والتشغيل. نقدّم لك محرك الأقراص ذا الحالة الصلبة (SSD) من Philips لتخزين الملفات والصور الموسيقى ومشاركتها كل يوم بسهولة وبسعر مقبول.
1 TB
محرك أقراص ذو حالة صلبة
لا تضيّع الغطاء بعد الآن! يأتي الغطاء الواقي مضمّنًا في تصميم المنتج، ليبقى مثبتًا دائمًا في جهاز USB. لاستخدام الجهاز، ما عليك سوى إرجاع الغطاء إلى الوراء، وتوصيل الجهاز وتشغيله.
بفضل ميزة مزامنة كل الملفات على الكمبيوتر الشخصي، أصبح من الممكن الوصول إلى مستنداتك من أي مكان والعمل عليها ببضع نقرات فقط.
تشير العلامات والثقوب على الغلاف إلى أفضل طريقة لفتح الغلاف والوصول بسرعة إلى جهاز USB من دون عناء.