ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
FM12FD170E/00
سهولة الاستخدام والتوصيل والتشغيل!
جهاز سهل الاستخدام بميزة التوصيل والتشغيل. نقدّم لك محرك الأقراص المحمولة USB الملوّن من Philips إصدار MOTION لتخزين الملفات والصور الموسيقى ومشاركتها كل يوم بسهولة وبسعر مقبول.
128 جيجابايت
Motion Edition 2.0
حزمة من 3 رؤوس
تخزين مفيد سعة 128 جيجابايت للقدرة على تبديل المزيد من الملفات أو بحجم أكبر ومشاركتها وحفظها عبر منفذ USB الخاص بالكمبيوتر أو الكمبيوتر المحمول.
تسمح معدلات نقل البيانات العالية السرعة بتقليص وقت الانتظار المزعج إلى حد كبير أثناء نقل ملفات الوسائط الكبيرة من أو إلى محرك الأقراص الثابتة الخاص بالكمبيوتر.
تشير العلامات والثقوب على الغلاف إلى أفضل طريقة لفتح الغلاف والوصول بسرعة إلى جهاز USB من دون عناء.