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        تم إيقافه

        محرك أقراص محمول USB

        FM12FD170E/00

        سهولة الاستخدام والتوصيل والتشغيل!

        جهاز سهل الاستخدام بميزة التوصيل والتشغيل. نقدّم لك محرك الأقراص المحمولة USB الملوّن من Philips إصدار MOTION لتخزين الملفات والصور الموسيقى ومشاركتها كل يوم بسهولة وبسعر مقبول.

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        بدّل بين الملفات بسرعة فائقة!

        سهولة الاستخدام والتوصيل والتشغيل!

        • 128 جيجابايت

        • Motion Edition 2.0

        • حزمة من 3 رؤوس

        تخزين سعة 128 جيجابايت لملفات البيانات الكبيرة

        تخزين مفيد سعة 128 جيجابايت للقدرة على تبديل المزيد من الملفات أو بحجم أكبر ومشاركتها وحفظها عبر منفذ USB الخاص بالكمبيوتر أو الكمبيوتر المحمول.

        نقل البيانات بسرعة مع جهاز USB 2.0 عالي السرعة

        تسمح معدلات نقل البيانات العالية السرعة بتقليص وقت الانتظار المزعج إلى حد كبير أثناء نقل ملفات الوسائط الكبيرة من أو إلى محرك الأقراص الثابتة الخاص بالكمبيوتر.

        غلاف سهل الفتح وصديق للبيئة

        تشير العلامات والثقوب على الغلاف إلى أفضل طريقة لفتح الغلاف والوصول بسرعة إلى جهاز USB من دون عناء.

        المواصفات التقنية