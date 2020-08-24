ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
FM12FD175E/00
سهولة الاستخدام والتوصيل والتشغيل!
جهاز سهل الاستخدام بميزة التوصيل والتشغيل. نقدّم لك محرك الأقراص المحمولة USB الملوّن من Philips إصدار MOTION لتخزين الملفات والصور الموسيقى ومشاركتها كل يوم بسهولة وبسعر مقبول.
128 جيجابايت
Motion Edition 3.2
حزمة من 3 رؤوس
تخزين مفيد سعة 128 جيجابايت للقدرة على تبديل المزيد من الملفات أو بحجم أكبر ومشاركتها وحفظها عبر منفذ USB الخاص بالكمبيوتر أو الكمبيوتر المحمول.
اختر لونك العصري؛ زهري، أو بنفسجي أو أخضر أو أزرق لتعزيز احتياجاتك اليومية لتخزين البيانات ومشاركتها والاستمتاع بتصميم مرح
اختر لونك العصري؛ أصفر، أو زهري أو بنفسجي أو أخضر أو أزرق أو برتقالي لتعزيز احتياجاتك اليومية لتخزين البيانات ومشاركتها والاستمتاع بتصميم مرح