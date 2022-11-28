ضمان لمدة عامين
FM12FD85B/00
صغير وخفيف للاستخدام في أي مكان
جهاز سهل الاستخدام بميزة التوصيل والتشغيل. نقدّم لك محرك الأقراص المحمول USB الملوّن من Philips إصدار Pico لتخزين الملفات والصور الموسيقى ومشاركتها كل يوم بسهولة وبسعر مقبول.
128 جيجابايت
الإصدار Pico 2.0
تسمح معدلات نقل البيانات العالية السرعة بتقليص وقت الانتظار المزعج إلى حد كبير أثناء نقل ملفات الوسائط الكبيرة من أو إلى محرك الأقراص الثابتة الخاص بالكمبيوتر.
مصمّم ليكون رفيع وخفيف. يسمح لك التصميم الصغير والأنيق باصطحاب بياناتك معك أينما ذهبت. احتفظ بملفات الوسائط المتعددة وبمستنداتك معك في حال احتجت إليها.
اختر لونك العصري؛ أصفر، أو زهري أو بنفسجي أو أخضر أو أزرق أو برتقالي لتعزيز احتياجاتك اليومية لتخزين البيانات ومشاركتها والاستمتاع بتصميم مرح