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SSD

FM25SS050P/00

سهولة الاستخدام والتوصيل والتشغيل!

جهاز بسيط وسهل الاستخدام بميزة التوصيل والتشغيل. نقدّم لك محرك الأقراص ذا الحالة الصلبة (SSD) من Philips لتخزين الملفات والصور الموسيقى ومشاركتها كل يوم بسهولة وبسعر مقبول.

عرض جميع المزايا

بدّل بين الملفات بسرعة فائقة!

سهولة الاستخدام والتوصيل والتشغيل!

  • 256 جيجابايت

  • محرك أقراص ذو حالة صلبة

مزامنة الملفات بين الكمبيوتر الشخصي ومحرك أقراص USB المحمول

بفضل ميزة مزامنة كل الملفات على الكمبيوتر الشخصي، أصبح من الممكن الوصول إلى مستنداتك من أي مكان والعمل عليها ببضع نقرات فقط.

ضغط تلقائي لكل الملفات لتوفير المساحة الفارغة

وفّر المساحة الفارغة من خلال الضغط التلقائي لكل الملفات التي تضعها على محرك أقراص USB المحمول

غلاف سهل الفتح وصديق للبيئة

تشير العلامات والثقوب على الغلاف إلى أفضل طريقة لفتح الغلاف والوصول بسرعة إلى جهاز USB من دون عناء.

المواصفات التقنية

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