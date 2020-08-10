مزامنة الملفات بين الكمبيوتر الشخصي ومحرك أقراص USB المحمول

بفضل ميزة مزامنة كل الملفات على الكمبيوتر الشخصي، أصبح من الممكن الوصول إلى مستنداتك من أي مكان والعمل عليها ببضع نقرات فقط.