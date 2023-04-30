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        محرك أقراص محمول USB

        FM32FD05E/00

        صغير وخفيف للاستخدام في أي مكان

        جهاز سهل الاستخدام بميزة التوصيل والتشغيل. نقدّم لك محرك الأقراص المحمول USB الملوّن من Philips إصدار VIVID لتخزين الملفات والصور الموسيقى ومشاركتها كل يوم بسهولة وبسعر مقبول.

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        بدّل بين الملفات بسرعة فائقة!

        صغير وخفيف للاستخدام في أي مكان

        • 32 غيغابايت

        • الإصدار Vivid 2.0

        • حزمة من 3 رؤوس

        تخزين سعة 32 جيجابايت لملفات البيانات الكبيرة

        تخزين مفيد سعة 32 جيجابايت للقدرة على التبديل بين المزيد من الملفات أو بين ملفات بحجم أكبر ومشاركتها وحفظها عبر منفذ USB الخاص بالكمبيوتر الشخصي أو الكمبيوتر المحمول.

        نقل البيانات بسرعة مع جهاز USB 2.0 عالي السرعة

        تسمح معدلات نقل البيانات العالية السرعة بتقليص وقت الانتظار المزعج إلى حد كبير أثناء نقل ملفات الوسائط الكبيرة من أو إلى محرك الأقراص الثابتة الخاص بالكمبيوتر.

        جهاز USB عصري بفضل تصميمه الغني بالألوان

        اختر لونك العصري؛ أصفر، أو زهري أو بنفسجي أو أخضر أو أزرق أو برتقالي لتعزيز احتياجاتك اليومية لتخزين البيانات ومشاركتها والاستمتاع بتصميم مرح

        المواصفات التقنية

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