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        محرك أقراص محمول USB

        FM64FD05E/00

        سهولة الاستخدام والتوصيل والتشغيل!

        جهاز سهل الاستخدام بميزة التوصيل والتشغيل. نقدّم لك محرك الأقراص المحمول USB الملوّن من Philips إصدار VIVID لتخزين الملفات والصور الموسيقى ومشاركتها كل يوم بسهولة وبسعر مقبول.

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        بدّل بين الملفات بسرعة فائقة!

        سهولة الاستخدام والتوصيل والتشغيل!

        • 64 جيجابايت

        • الإصدار Vivid 2.0

        • حزمة من 3 رؤوس

        تخزين سعة 64 جيجابايت لملفات البيانات الكبيرة

        تخزين مفيد سعة 65 جيجابايت للقدرة على تبديل المزيد من الملفات أو بحجم أكبر ومشاركتها وحفظها عبر منفذ USB الخاص بالكمبيوتر أو الكمبيوتر المحمول.

        نقل البيانات بسرعة مع جهاز USB 2.0 عالي السرعة

        تسمح معدلات نقل البيانات العالية السرعة بتقليص وقت الانتظار المزعج إلى حد كبير أثناء نقل ملفات الوسائط الكبيرة من أو إلى محرك الأقراص الثابتة الخاص بالكمبيوتر.

        يضيء مؤشر النشاط عند نسخ الملفات

        مؤشر LED جذاب للإشارة إلى أنه تم توصيل محرك الأقراص بشكل صحيح وتم تشغيله، ويومض بشكل أسرع عند نسخ الملفات إلى ذاكرته أو منها.

        المواصفات التقنية