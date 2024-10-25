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  • حماية قوية لأفضل أداء على الإطلاق حماية قوية لأفضل أداء على الإطلاق حماية قوية لأفضل أداء على الإطلاق

    فلتر بديل أصلي NanoProtect HEPA

    FY0194/30

    حماية قوية لأفضل أداء على الإطلاق

    يضمن فلتر NanoProtect HEPA حمايتك من الفيروسات والبكتيريا وغبار الطلع والغبار وPM2.5 وزغب الحيوانات الأليفة.

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    فلتر بديل أصلي NanoProtect HEPA

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    حماية قوية لأفضل أداء على الإطلاق

    فلتر Philips أصلي يتّسع بطريقة مثالية

    • فترة استهلاك تصل إلى 12 شهرًا
    • تنقية 99,5% من الجسيمات بحجم 0,003 ميكرومترات
    تضمن فلاتر Philips عمل جهازك بطريقة فعالة

    تضمن فلاتر Philips عمل جهازك بطريقة فعالة

    تخضع فلاتر الهواء من Philips لاختبارات إلزامية وصارمة قبل إطلاقها من المصنع. وهي تخضع لاختبارات صارمة متعلّقة بفترة الاستخدام والمتانة، لتشغيل متواصل على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع. تم تصميم فلاترنا لتزويد جهاز تنقية الهواء من Philips بأفضل أداء حتى آخر يوم من فترة استهلاكها.

    ينظّف فلتر NanoProtect HEPA بوقت أسرع من H13 (4)

    ينظّف فلتر NanoProtect HEPA بوقت أسرع من H13 (4)

    يتميّز فلتر NanoProtect HEPA بألياف ذات مقاومة منخفضة، وذلك لزيادة تدفق الهواء إلى أقصى حد. تجذب شحنة الكهرباء الاستاتيكية الجسيمات الصغيرة بحجم يصل إلى 0,003 ميكرون مع فعالية تبلغ 99,98%، لتمكين الفلتر من تنظيف الهواء بوقت أسرع من فلتر HEPA H13 المستخدَم لأغراض طبية (4)

    إزالة ما يصل إلى 99,9% من الفيروسات

    إزالة ما يصل إلى 99,9% من الفيروسات

    يلتقط جهاز تنقية الهواء الرذاذات، بما في ذلك الرذاذ الذي قد يحتوي على فيروسات تصيب الجهاز التنفسي. تم اختباره بشكل منفصل للتأكد من قدرته على إزالة 99,9% من الفيروسات والرذاذات الموجودة في الهواء. وتم اختبار فعاليته أيضًا ضد فيروس كورونا (8).

    راقب مؤشر حالة الفلتر الذكي على جهازك

    راقب مؤشر حالة الفلتر الذكي على جهازك

    يعلمك جهاز Philips عندما يحين وقت تنظيف الفلتر الأولي واستبدال الفلتر. وتتطلّب العملية أقل من دقيقة واحدة. أما صيانة الجهاز فلا تتطلّب مجهودًا، وذلك لضمان الاستمتاع دائمًا بهواء نظيف وصحي.

    ملاءمة مثالية لأداء عالٍ على الدوام

    ملاءمة مثالية لأداء عالٍ على الدوام

    تم تصميم فلتر Philips الأصلي إلى جانب الجهاز نفسه لضمان ملاءمة مثالية، بهدف تشغيل الجهاز بسلاسة دائمًا.

    استخدام لمدة تصل إلى 24 شهرًا

    استخدام لمدة تصل إلى 24 شهرًا

    يقدّم فلتر NanoProtect HEPA حماية متسّقة ويضمن تنقية مثالية لمدة تصل إلى سنتَين. (1)

    المواصفات التقنية

    • المواصفات العامة

      نوع المنتج
      فلتر HEPA NanoProtect
      محتويات الصندوق
      فلتر واحد
      HEPA NanoProtect
      نعم
      الفلتر الأولي
      نعم
      كربون نشط
      لا
      فترة استهلاك
      حتى عام واحد

    • الأداء

      تنقية الجسيمات
      99,98% بحجم يبلغ 0,003 ميكرون

    • الوزن والأبعاد

      ارتفاع المنتج
      175 مم
      وزن المنتج
      0,21 كجم
      عرض المنتج
      120 مم
      طول المنتج
      185 مم
      طول الحزمة
      195 مم
      عرض الحزمة
      195 مم
      ارتفاع الحزمة
      188 مم
      وزن الحزمة
      0,33 كجم

    • استبدال

      لجهاز (أجهزة) تنقية الهواء من Philips
      AC0817،‏ AC0819،‏AC0820​

    Badge-D2C

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    • (1) يتم احتساب فترة الاستخدام الموصى بها بالاستناد إلى متوسط وقت الاستخدام الخاص بمستهلكي منتجات Philips وبيانات مستوى تلوّث الهواء الخارجي في المدن التابعة لمنظمة الصحة العالمية (WHO). يتأثر وقت الاستخدام الفعلي بظروف الاستخدام ووتيرته.
    • (2) ينطبق على طرازات محددة فقط مع إمكانية الاتصال
    • (3) ينطبق في البلدان حيث يتوفر متجر لشركة Philips فقط
    • (4) تتميّز مادة فلتر NanoProtect HEPA بمقاومة أدنى لدفق الهواء مقارنة بفلتر HEPA H13، مما يسمح لجهاز تنقية الهواء من Philips المزوّد بفلتر NanoProtect بتقديم معدل أعلى من تسليم الهواء النظيف (CADR) مقارنة بفلتر HEPA H13 معتمد وبحجم مماثل.
    • (5) من الهواء الذي يمرّ عبر الفلتر، تم اختباره ضد رذاذ كلوريد الصوديوم من قِبل معهد الطاقة والتكنولوجيا البيئية وفق معيار DIN71460-1.
    • (6) بالاستناد إلى الفلتر المستخدَم مع جهاز تنقية الهواء AC1711 أو 1715 من Philips.
    • (7) تم اختبار معدل تقليل الميكروبات في شركة Airmid Health group Ltd.‎ في حجرة اختبار بحجم يبلغ 28,5 م³ وملوّثة بفيروس الإنفلونزا من النوع "أ" (H1N1) المنقول في الهواء.
    • (8) اختبار معدل تقليل البكتيريا في مختبر خارجي، داخل حجرة اختبار ملوّثة برذاذات فيروس كورونا (فيروس التهاب الشعب الهوائية المعدي) المتعلّق بالطيور مع فلتر HEPA NanoProtect من Philips.
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