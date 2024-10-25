هذا المنتج مؤهل للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تخضع فلاتر الهواء من Philips لاختبارات إلزامية وصارمة قبل إطلاقها من المصنع. وهي تخضع لاختبارات صارمة متعلّقة بفترة الاستخدام والمتانة، لتشغيل متواصل على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع. تم تصميم فلاترنا لتزويد جهاز تنقية الهواء من Philips بأفضل أداء حتى آخر يوم من فترة استهلاكها.
ينظّف فلتر NanoProtect HEPA بوقت أسرع من H13 (4)
يتميّز فلتر NanoProtect HEPA بألياف ذات مقاومة منخفضة، وذلك لزيادة تدفق الهواء إلى أقصى حد. تجذب شحنة الكهرباء الاستاتيكية الجسيمات الصغيرة بحجم يصل إلى 0,003 ميكرون مع فعالية تبلغ 99,98%، لتمكين الفلتر من تنظيف الهواء بوقت أسرع من فلتر HEPA H13 المستخدَم لأغراض طبية (4)
إزالة ما يصل إلى 99,9% من الفيروسات
يلتقط جهاز تنقية الهواء الرذاذات، بما في ذلك الرذاذ الذي قد يحتوي على فيروسات تصيب الجهاز التنفسي. تم اختباره بشكل منفصل للتأكد من قدرته على إزالة 99,9% من الفيروسات والرذاذات الموجودة في الهواء. وتم اختبار فعاليته أيضًا ضد فيروس كورونا (8).
راقب مؤشر حالة الفلتر الذكي على جهازك
يعلمك جهاز Philips عندما يحين وقت تنظيف الفلتر الأولي واستبدال الفلتر. وتتطلّب العملية أقل من دقيقة واحدة. أما صيانة الجهاز فلا تتطلّب مجهودًا، وذلك لضمان الاستمتاع دائمًا بهواء نظيف وصحي.
ملاءمة مثالية لأداء عالٍ على الدوام
تم تصميم فلتر Philips الأصلي إلى جانب الجهاز نفسه لضمان ملاءمة مثالية، بهدف تشغيل الجهاز بسلاسة دائمًا.
استخدام لمدة تصل إلى 24 شهرًا
يقدّم فلتر NanoProtect HEPA حماية متسّقة ويضمن تنقية مثالية لمدة تصل إلى سنتَين. (1)
(1) يتم احتساب فترة الاستخدام الموصى بها بالاستناد إلى متوسط وقت الاستخدام الخاص بمستهلكي منتجات Philips وبيانات مستوى تلوّث الهواء الخارجي في المدن التابعة لمنظمة الصحة العالمية (WHO). يتأثر وقت الاستخدام الفعلي بظروف الاستخدام ووتيرته.
(2) ينطبق على طرازات محددة فقط مع إمكانية الاتصال
(3) ينطبق في البلدان حيث يتوفر متجر لشركة Philips فقط
(4) تتميّز مادة فلتر NanoProtect HEPA بمقاومة أدنى لدفق الهواء مقارنة بفلتر HEPA H13، مما يسمح لجهاز تنقية الهواء من Philips المزوّد بفلتر NanoProtect بتقديم معدل أعلى من تسليم الهواء النظيف (CADR) مقارنة بفلتر HEPA H13 معتمد وبحجم مماثل.
(5) من الهواء الذي يمرّ عبر الفلتر، تم اختباره ضد رذاذ كلوريد الصوديوم من قِبل معهد الطاقة والتكنولوجيا البيئية وفق معيار DIN71460-1.
(6) بالاستناد إلى الفلتر المستخدَم مع جهاز تنقية الهواء AC1711 أو 1715 من Philips.
(7) تم اختبار معدل تقليل الميكروبات في شركة Airmid Health group Ltd. في حجرة اختبار بحجم يبلغ 28,5 م³ وملوّثة بفيروس الإنفلونزا من النوع "أ" (H1N1) المنقول في الهواء.
(8) اختبار معدل تقليل البكتيريا في مختبر خارجي، داخل حجرة اختبار ملوّثة برذاذات فيروس كورونا (فيروس التهاب الشعب الهوائية المعدي) المتعلّق بالطيور مع فلتر HEPA NanoProtect من Philips.