متوافق مع PureProtect Go من السلسلة 500 من فيليبس

فلتر بديل لأجهزة تنقية الهواء Philips PureProtect Go من السلسلة 500: AC0510، AC0520، AC0521. يمكنك العثور على طراز جهاز تنقية الهواء الخاص بك على الجزء الخلفي من الجهاز.