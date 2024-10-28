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  • فلتر أصلي لأجهزة تنقية الهواء من السلسلة 900 و800 فلتر أصلي لأجهزة تنقية الهواء من السلسلة 900 و800 فلتر أصلي لأجهزة تنقية الهواء من السلسلة 900 و800
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    جهاز تنقية الهواء من السلسلة 900 و800 فلتر HEPA NanoProtect

    FY0900/30

    فلتر أصلي لأجهزة تنقية الهواء من السلسلة 900 و800

    فلتر بديل أصلي لمعقم الهواء لديك: HEPA NanoProtect والفلتر الأولي 2 في 1 للحماية من التلوث وحبوب اللقاح والغبار ووبر الحيوانات الأليفة والفيروسات. الآن مع تصميم مستدام قابل للطي للحصول على عبوة أصغر بنسبة 40%.

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    جهاز تنقية الهواء من السلسلة 900 و800 فلتر HEPA NanoProtect

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    فلتر أصلي لأجهزة تنقية الهواء من السلسلة 900 و800

    يلتقط بفعالية الجسيمات النانوية بنسبة 99.97% (1)

    • متوافق مع: السلسلة 900 و800
    • عمر افتراضي يصل إلى سنة كاملة
    • بداخل الصندوق: فلتر واحد
    • فلتر أصلي من Philips
    متوافق مع أجهزة تنقية الهواء من السلسلتين 900 و800 من Philips

    متوافق مع أجهزة تنقية الهواء من السلسلتين 900 و800 من Philips

    فلتر بديل لجهاز PureProtect Mini من السلسلة 900 من Philips‏: AC0920‏، AC0921. وكذلك السلسلة 800: AC0817‏، AC0819‏، AC0820. يمكنك العثور على طراز جهاز تنقية الهواء الخاص بك في الجزء السفلي من الجهاز.

    فلتر يدوم طويلاً حتى عام كامل

    فلتر يدوم طويلاً حتى عام كامل

    يضمن الفلتر الأداء الأمثل للتنقية لمدة تصل إلى عام واحد (2)، ما يقلل من العناء والتكلفة. لتحسين التنقية، نظِّف الفلتر الأولي بانتظام.

    تصميم مستدام مع عبوة أصغر بنسبة 40%

    تصميم مستدام مع عبوة أصغر بنسبة 40%

    يتيح تصميم الفلتر الجديد لدينا إمكانية طيه، ومن ثمَّ توفير مساحة التعبئة وتقليل بصمتنا الكربونية. ويُعد هذا هو الفلتر المصنوع من بلاستيك أقل بنسبة 23% الأصغر والأكثر استدامة حتى الآن. (3)

    الفلتر الأصلي من Philips للحصول على أفضل أداء

    الفلتر الأصلي من Philips للحصول على أفضل أداء

    صُمم الفلتر الأصلي من Philips ليناسب جهازك تمامًا. للحصول على الأداء الأمثل، استخدم دائمًا الفلتر الأصلي من Philips.

    تنقية HEPA ثنائية المراحل تلتقط 99,97% من أصغر الجسيمات

    تنقية HEPA ثنائية المراحل تلتقط 99,97% من أصغر الجسيمات

    تنقية ثنائية المراحل تتكون من فلتر أولي، وفلتر HEPA NanoProtect، تلتقط 99.97% من الجسيمات التي يصل حجمها إلى 0.003 ميكرون (1) – لحمايتك من الملوثات أو الفيروسات أو المواد المسببة للحساسية أو البكتيريا.

    راقب مؤشر حالة الفلتر الذكي على جهازك

    راقب مؤشر حالة الفلتر الذكي على جهازك

    يخطرك جهاز Philips الخاص بك بموعد استبدال الفلتر، من خلال مؤشر على الشاشة. لا تتطلّب الصيانة مجهودًا، وتستغرق أقل من دقيقة.

    المواصفات التقنية

    • محتويات الصندوق

      فلتر HEPA NanoProtect
      فلتر واحد

    • مراحل التنقية

      فلتر HEPA
      نعم
      الفلتر الأولي
      نعم

    • الوزن والأبعاد

      أبعاد علبة التغليف (الطول×العرض×الارتفاع)
      19*9,6*25  mm
      الوزن مع التغليف
      0,34  kg

    • استبدال

      لجهاز (أجهزة) تنقية الهواء من Philips
      AC0920‏، AC0921،‏ AC0817،‏ AC0819، AC0820

    • الأداء

      تنقية الجسيمات
      99,97% من الجسيمات بحجم يبلغ 0,003 ميكرون

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    • (1) من الهواء الذي يمر عبر الفلتر، تم الاختبار وفقًا للمعيار DIN71460 باستخدام رذاذ كلوريد الصوديوم بحجم 0.003 ميكرومتر، من قِبل معهد الطاقة والتكنولوجيا البيئية.
    • (2) يعتمد عمر الفلتر على جودة الهواء والاستخدام.
    • (3) مقارنة بالطراز السابق FY0914
    Philips & AGT partnership

    نفخر بشراكتنا مع ‎شركة عمون للتجارة العامة منذ 7 سنوات، وسنعمل جاهدين على أن تبقى هذه الشراكة وثيقة في المستقبل

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