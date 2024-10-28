FY3400/30
فلتر أصلي لجهاز تنقية الهواء PureProtect 3400
فلتر بديل أصلي لجهاز تنقية الهواء وجهاز ترطيب الهواء 2 في 1: فلتر HEPA NanoProtect من نوع 3 في 1، وطبقة كربون نشط وفلتر أولي للحماية من التلوث وحبوب اللقاح والغبار ووبر الحيوانات الأليفة والفيروسات.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
الفلتر البديل لجهاز تنقية الهواء وجهاز ترطيب الهواء 2 في 1 PureProtect من السلسلة 3400 من Philips: AC3420، وAC3421. وطراز جهاز تنقية الهواء مكتوب على الجزء السفلي من الجهاز.
يضمن الفلتر الأداء الأمثل للتنقية لمدة تصل إلى عام واحد (2)، ما يقلل من العناء والتكلفة. لتحسين التنقية، نظِّف الفلتر الأولي بانتظام.
صُمم الفلتر الأصلي من Philips ليناسب جهازك تمامًا. للحصول على الأداء الأمثل، استخدم دائمًا الفلتر الأصلي من Philips.
نظام فلترة من 3 طبقات يتألف من فلتر أولي وفلتر HEPA NanoProtect وطبقة كربون نشط، حيث يلتقط 99,97% من الجسيمات التي يصل حجمها إلى 0,003 ميكرون (1) - لحمايتك من الملوثات والفيروسات والمواد المسببة للحساسية والبكتيريا والروائح الكريهة.
يخطرك جهاز Philips الخاص بك بموعد استبدال الفلتر، من خلال مؤشر على الشاشة. لا تتطلّب الصيانة مجهودًا، وتستغرق أقل من دقيقة.
وصّل الجهاز بتطبيق Air+ لمراقبة حالة الفلتر وطلب قطع الغيار بسهولة عند الحاجة.
محتويات الصندوق
مراحل التنقية
الوزن والأبعاد
استبدال
الأداء
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