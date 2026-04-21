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فلتر بديل أصلي جهاز 3 في 1 مضمّن
تم إيقافه
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FYM220/30
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نقدّم لك تنقية ثلاثية المراحل مع NanoProtect HEPA وفلتر الكربون النشط والفلتر الأولي، لنضمن لك حماية من البكتيريا وغبار الطلع والغبار وPM2.5 وزغب الحيوانات الأليفة والغازات.
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