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EasySpeed

مكواة بالبخار

GC1017/26
1 الجوائز
  • سريعة، من البداية حتى النهاية سريعة، من البداية حتى النهاية سريعة، من البداية حتى النهاية
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    EasySpeed مكواة بالبخار

    GC1017/26
    1 الجوائز

    سريعة، من البداية حتى النهاية

    تعمل مكواة EasySpeed هذه على تسريع عملية الكي، بفضل رأس خاص لدقة أكبر بثلاثة أضعاف وميزة توزيع الحرارة بطريقة متساوية عبر قاعدة المكواة وبخار مستمر. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    EasySpeed مكواة بالبخار

    سريعة، من البداية حتى النهاية

    تعمل مكواة EasySpeed هذه على تسريع عملية الكي، بفضل رأس خاص لدقة أكبر بثلاثة أضعاف وميزة توزيع الحرارة بطريقة متساوية عبر قاعدة المكواة وبخار مستمر. إكتشف كلّ المميزات

    سريعة، من البداية حتى النهاية

    تعمل مكواة EasySpeed هذه على تسريع عملية الكي، بفضل رأس خاص لدقة أكبر بثلاثة أضعاف وميزة توزيع الحرارة بطريقة متساوية عبر قاعدة المكواة وبخار مستمر. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    EasySpeed مكواة بالبخار

    سريعة، من البداية حتى النهاية

    تعمل مكواة EasySpeed هذه على تسريع عملية الكي، بفضل رأس خاص لدقة أكبر بثلاثة أضعاف وميزة توزيع الحرارة بطريقة متساوية عبر قاعدة المكواة وبخار مستمر. إكتشف كلّ المميزات

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      سريعة، من البداية حتى النهاية

      ثلاث طرق لكيّ أسرع

      • قوة بخار تبلغ 20 غ/دقيقة
      • قاعدة مكواة غير لاصقة
      • حماية من الكلس
      • 1800 واط
      مِرش خفيف لترطيب الأقمشة بسهولة

      مِرش خفيف لترطيب الأقمشة بسهولة

      وظيفة المِرش هي توفير رذاذ خفيف لترطيب الأقمشة، مما يسهل عملية كيّ التجاعيد.

      تقوم شريحة تنظيف الكلس بإزالة الطبقة الكلسية من المكواة بسهولة

      تقوم شريحة تنظيف الكلس بإزالة الطبقة الكلسية من المكواة بسهولة

      يمكن تشغيل هذه المكواة البخارية باستخدام مياه الحنفية العادية. بالإضافة إلى ذلك، تسهّل وظيفة تنظيف الكلس إزالة أي ترسبات كلسية متراكمة في المكواة. للحفاظ على أداء المكواة البخارية من Philips، يجب استخدام وظيفة تنظيف الترسبات الكلسية هذه مرة في الشهر باستخدام مياه الحنفية.

      بخار مستمر لغاية 20 غ/دقيقة لإزالة الثنيات بشكل أفضل

      بخار مستمر لغاية 20 غ/دقيقة لإزالة الثنيات بشكل أفضل

      بخار مستمر لغاية 20 غ/دقيقة لإزالة الثنيات بشكل أفضل.

      قاعدة مطليّة بطبقة غير لاصقة

      قاعدة مطليّة بطبقة غير لاصقة

      إن قاعدة مكواة الملابس من Philips مطليّة بطبقة غير لاصقة مميزة لانزلاق جيد على كافة الأقمشة.

      قوة تصل إلى 1800 واط للحصول على إخراج بخار ثابت ومرتفع

      قوة تصل إلى 1800 واط للحصول على إخراج بخار ثابت ومرتفع

      قوة تصل إلى 1800 واط للحصول على إخراج بخار ثابت ومرتفع.

      رأس خاص لدقة أكبر بثلاث مرات وللاستمتاع بتحكم ورؤية أفضل

      رأس خاص لدقة أكبر بثلاث مرات وللاستمتاع بتحكم ورؤية أفضل

      يوفّر رأس مكواة Philips هذا دقة أكبر بفضل 3 ميزات. فهو يتميّز برأس مدبب ومزوّد بأخدود الأزرار وتصميم أنيق للجهة الأمامية. يمكّنك هذا الرأس من الوصول حتى إلى المناطق الأكثر صعوبة، مثل المنطقة حول الأزرار أو بين الطيّات.

      ميزة توزيع البخار بشكل متساوٍ لعملية كي فعالة

      يتم توزيع البخار بشكل متساوٍ عبر قاعدة المكواة، وذلك بفضل تصميمها الدقيق. فبهذه الطريقة، ستحتاج إلى تمريرات أقل لترطيب الأقمشة بشكل متساوٍ وبالتالي إلى وقت أقل لإنهاء عملية الكي.

      المواصفات التقنية

      • إزالة الثنيات بقوة وسرعة

        مِرش
        نعم
        سعة خزان الماء
        200 ml
        البخار المستمر
        20 غ/د
        وصول إلى مناطق صعبة
        رأس خاص لدقة أكبر بثلاث مرات
        قاعدة المكواة
        غير لاصقة
        إخراج البخار
        نعم
        الطاقة
        1800 W

      • التحكم بالترسبات الكلسية

        حل لتنظيف الكلس
        تنظيف ذاتي

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