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الكي
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EasySpeed مكواة بالبخار
تم إيقافه
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GC1028/20
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EU Declaration of conformity Philips EasySpeed Steam iron GC1028/20 - English (US)
Important Information Manual Philips EasySpeed Steam iron
الجميع (1)
كيف يمكنني إزالة الترسبات الكلسية من جهاز الكي بالبخار من Philips؟
السلسلة 500آلة إزالة الوبر عن الأقمشة
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