GC1433/36
سهولة وفعالية
ستصبح عمليةّ الكيّ سهلة وفعالة بفضل هذه المكواة البخارية المريحة مع كمية كبيرة من البخار المستمر وقاعدة المكواة غير اللاصقة التي تسهّل الانزلاق. باتت الآن عملية الكيّ أسهل مع المكواة المريحة.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
قوة تصل إلى 2000 واط للحصول على إخراج بخار ثابت ومرتفع.
بخار مستمر لغاية 25 غ/الدقيقة لإزالة التجاعيد جيدًا.
تمكّنك المكواة التي تتميّز بتعزيز بخار يبلغ 90 غ من إزالة أصعب التجاعيد بسهولة تامة.
وظيفة المِرشة هي توفير رذاذ خفيف لترطيب الأقمشة، ما يسهل عملية كيّ التجاعيد.
إن قاعدة مكواة الملابس من Philips مطليّة بطبقة غير لاصقة مميزة لانزلاق سهل على كل الأقمشة القابلة للكيّ.
عدد مرات إعادة تعبئة أقل باستخدام خزان المياه الكبير سعة 220 ملل، مما يسمح لك بكيّ المزيد من الملابس في دفعة واحدة.
يوفّر رأس مكواة Philips هذا دقة أكبر بفضل 3 ميزات. فهو يتميّز برأس مدبب ومزوّد بأخدود الأزرار وتصميم أنيق للجهة الأمامية. يمكّنك هذا الرأس من الوصول حتى إلى المناطق الأكثر صعوبة، مثل المنطقة حول الأزرار أو بين الطيّات.
يمكن تشغيل هذه المكواة البخارية باستخدام مياه الحنفية العادية. بالإضافة إلى ذلك، تسهّل وظيفة تنظيف الكلس إزالة أي ترسبات كلسية متراكمة في المكواة. للحفاظ على أداء المكواة البخارية من Philips، يجب استخدام وظيفة تنظيف الترسبات الكلسية هذه مرة في الشهر باستخدام مياه الحنفية.
سهولة الاستخدام
إزالة التجاعيد بسرعة
فعالية صديقة للبيئة
لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.