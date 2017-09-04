GC1438/36
سهولة وفعالية
ستصبح عمليةّ الكيّ سهلة وفعالة بفضل هذه المكواة البخارية المريحة مع كمية كبيرة من البخار المستمر وقاعدة المكواة غير اللاصقة التي تسهّل الانزلاق. باتت الآن عملية الكيّ أسهل مع المكواة المريحة.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
وظيفة المِرش هي توفير رذاذ خفيف لترطيب الأقمشة، مما يسهل عملية كيّ التجاعيد.
يوفّر رأس مكواة Philips هذا دقة أكبر بفضل 3 ميزات. فهو يتميّز برأس مدبب ومزوّد بأخدود الأزرار وتصميم أنيق للجهة الأمامية. يمكّنك هذا الرأس من الوصول حتى إلى المناطق الأكثر صعوبة، مثل المنطقة حول الأزرار أو بين الطيّات.
قوة تصل إلى 2000 واط للحصول على إخراج بخار ثابت ومرتفع.
إن قاعدة مكواة الملابس من Philips مطليّة بطبقة غير لاصقة مميزة لانزلاق سهل على كل الأقمشة القابلة للكيّ.
عدد مرات إعادة تعبئة أقل باستخدام خزان المياه الكبير سعة 220 ملل، مما يسمح لك بكيّ المزيد من الملابس في دفعة واحدة.
يسمح لك نظام منع التقطر بكي الأقمشة الحساسة على درجات حرارة منخفضة دون القلق من البقع الناتجة عن قطرات الماء.
بخار مستمر لغاية 25 غ/الدقيقة لإزالة التجاعيد جيدًا.
يمكن تشغيل هذه المكواة البخارية باستخدام مياه الحنفية العادية. بالإضافة إلى ذلك، تسهّل وظيفة تنظيف الكلس إزالة أي ترسبات كلسية متراكمة في المكواة. للحفاظ على أداء المكواة البخارية من Philips، يجب استخدام وظيفة تنظيف الترسبات الكلسية هذه مرة في الشهر باستخدام مياه الحنفية.
يؤدي تعزيز البخار إلى إطلاق بخار معزز يصل إلى 100 غ حتى على أصعب التجاعيد.
سهل الاستخدام
إزالة التجاعيد بسرعة
الفعالية الصديقة للبيئة
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