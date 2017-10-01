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  • Product in Use Photo Philips EasySpeed Plus Steam iron
  • Standard Product Photo Philips EasySpeed Plus Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips EasySpeed Plus Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EasySpeed Plus Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EasySpeed Plus Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EasySpeed Plus Steam iron

تم إيقافه

EasySpeed Plusمكواة بالبخار

GC2145/26

1 جائزة

طريقة سريعة، من البداية حتى النهاية

تسرّع مكواة EasySpeed Plus عملية الكيّ بفضل دفقات البخار القوية لإزالة التجاعيد الصعبة، مع قاعدة مكواة من السيراميك المتين لانزلاق سهل، ونظام منع التقطير لتجنب تسرّب المياه. إنها ثلاث طرق سهلة لتقليص وقت الكيّ.

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لتسريع عملية الكيّ بـ 3 طرق

طريقة سريعة، من البداية حتى النهاية

  • 2100 واط

  • تعزيز بخار يبلغ 100 غ

  • بخار مستمر يبلغ 30 غ/دقيقة

  • قاعدة مكواة من السيراميك

2100 واط لإحماء سريع

2100 واط لإحماء سريع

توفر عملية إحماء سريعة وأداءً قويًا.

بخار كثيف يصل إلى 110 غ لإزالة التجاعيد الصعبة كليًا

بخار كثيف يصل إلى 110 غ لإزالة التجاعيد الصعبة كليًا

يتغلغل بشكل أعمق في القماش لإزالة التجاعيد الصعبة بسهولة تامة.

إخراج بخار يصل إلى 30 غ/دقيقة للحصول على أداء قوي وثابت

إخراج بخار يصل إلى 30 غ/دقيقة للحصول على أداء قوي وثابت

إخراج بخار قوي ومستمر لإزالة التجاعيد بشكلٍ أسرع.

المواصفات التقنية

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الجوائز

  • صورة لـ VRS_PBTAWARD66