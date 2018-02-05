عملية أسرع من البداية حتى النهاية

عملية كيّ أسرع من البداية حتى النهاية: إحماء سريع وفتحة مياه كبيرة جدًا ودفقات بخار قوية لإزالة التجاعيد الصعبة وقاعدة مكواة من السيراميك المتين لانزلاق سهل ونظام منع التقطير. إنها خمس طرق سهلة لتقليص وقت الكيّ.