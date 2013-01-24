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PowerLife Plus

مكواة بالبخار

GC2981/20
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  • مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم
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    PowerLife Plus مكواة بالبخار

    GC2981/20
    العثور على الدعم لهذا المنتج

    مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم

    تمنحك المكواة البخارية PowerLife Plus من Philips نتائج رائعة يومًا بعد يوم ولا تخذلك أبدًا، وذلك بفضل قاعدة المكواة SteamGlide الجديدة وكمية إخراج البخار الكبيرة والمستمرة ووظيفة تنظيف الكلس السهلة الاستخدام للحصول على دفق بخار يدوم لفترة طويلة وإمكانية ترك المكواة على قاعدتها بثبات تام. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    PowerLife Plus مكواة بالبخار

    مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم

    تمنحك المكواة البخارية PowerLife Plus من Philips نتائج رائعة يومًا بعد يوم ولا تخذلك أبدًا، وذلك بفضل قاعدة المكواة SteamGlide الجديدة وكمية إخراج البخار الكبيرة والمستمرة ووظيفة تنظيف الكلس السهلة الاستخدام للحصول على دفق بخار يدوم لفترة طويلة وإمكانية ترك المكواة على قاعدتها بثبات تام. إكتشف كلّ المميزات

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      مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم

      • قوة بخار 35 غ/الدقيقة؛ تعزيز بخار 120 غ
      • قاعدة المكواة SteamGlide
      • حماية من الكلس
      • 2200 واط
      قاعدة المكواة SteamGlide هي القاعدة الفضلى من Philips

      قاعدة المكواة SteamGlide هي القاعدة الفضلى من Philips

      تعتبر قاعدة المكواة SteamGlide القاعدة الفضلى من Philips للمكواة بالبخار. فهي مقاومة للخدش وتنزلق بسلاسة ويسهل تنظيفها.

      يحفظ نظام منع التقطير الثياب خالية من البقع أثناء الكي

      يحفظ نظام منع التقطير الثياب خالية من البقع أثناء الكي

      يتيح نظام منع التقطير الخاص بالمكواة بالبخار من Philips تمليس الأقمشة الناعمة على درجات حرارة منخفضة من دون الحاجة إلى القلق بشأن البقع من نقاط المياه.

      بخار قوي من أجل كيّ سريع

      بخار قوي من أجل كيّ سريع

      تسخن هذه المكواة القوية بسرعة وتحافظ على درجات حرارة عالية الاستقرار أثناء عملية الكيّ، مما يسهّل إزالة التجاعيد على أكمل وجه.

      بخار مستمر يصل إلى 35 غ/دقيقة لإزالة أفضل للتجاعيد

      بخار مستمر يصل إلى 35 غ/دقيقة لإزالة أفضل للتجاعيد

      بخار مستمر يصل إلى 35 غ/دقيقة لإزالة أفضل للتجاعيد.

      بخار كثيف يصل إلى 120 غ

      بخار كثيف يصل إلى 120 غ

      يمكن استخدام تعزيز البخار عموديًا ولإزالة التجاعيد الصعبة.

      تقوم شريحة تنظيف الكلس بإزالة الطبقة الكلسية من المكواة بسهولة

      تقوم شريحة تنظيف الكلس بإزالة الطبقة الكلسية من المكواة بسهولة

      يمكن تشغيل هذه المكواة البخارية باستخدام مياه الحنفية العادية. بالإضافة إلى ذلك، تسهّل وظيفة تنظيف الكلس إزالة أي ترسبات كلسية متراكمة في المكواة. للحفاظ على أداء المكواة البخارية من Philips، يجب استخدام وظيفة تنظيف الترسبات الكلسية هذه مرة في الشهر باستخدام مياه الحنفية.

      قاعدة متينة لثبات محسّن

      تتميّز هذه المكواة بقاعدة عريضة جدًا مصممة خصيصًا، لثبات أفضل عند وضع المكواة بوضعية عمودية

      المواصفات التقنية

      • التحكم بالترسبات الكلسية

        حل لتنظيف الكلس
        شريحة تنظيف الكلس

      • سهولة الاستخدام

        منع التقطير
        نعم
        طول سلك الطاقة
        2  أمتار
        سعة خزان الماء
        300  مل
        تعبئة المياه وإفراغها
        فتحة تعبئة واسعة

      • إزالة الثنيات بقوة وسرعة

        البخار المستمر
        35  غ/د
        الطاقة
        2200  واط
        قاعدة المكواة
        SteamGlide
        مِرش
        نعم
        تعزيز البخار
        120  غ
        بخار عمودي
        نعم

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