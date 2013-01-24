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Steam&Go

قدر بخاري للملابس محمول باليد

GC320/27
1 الجوائز
  • إزالة التجاعيد بسرعة بفضل قوة البخار إزالة التجاعيد بسرعة بفضل قوة البخار إزالة التجاعيد بسرعة بفضل قوة البخار
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    Steam&Go قدر بخاري للملابس محمول باليد

    GC320/27
    1 الجوائز

    إزالة التجاعيد بسرعة بفضل قوة البخار

    إن هذا القدر البخاري للملابس المحمول باليد مثالي لوضع اللمسات الأخيرة على الثياب وللملابس التي يصعب كيّها. إنه سهل الاستخدام وسريع، فيعتبر الملحق المثالي لمكواتك. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Steam&Go قدر بخاري للملابس محمول باليد

    إزالة التجاعيد بسرعة بفضل قوة البخار

    إن هذا القدر البخاري للملابس المحمول باليد مثالي لوضع اللمسات الأخيرة على الثياب وللملابس التي يصعب كيّها. إنه سهل الاستخدام وسريع، فيعتبر الملحق المثالي لمكواتك. إكتشف كلّ المميزات

    إزالة التجاعيد بسرعة بفضل قوة البخار

    إن هذا القدر البخاري للملابس المحمول باليد مثالي لوضع اللمسات الأخيرة على الثياب وللملابس التي يصعب كيّها. إنه سهل الاستخدام وسريع، فيعتبر الملحق المثالي لمكواتك. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Steam&Go قدر بخاري للملابس محمول باليد

    إزالة التجاعيد بسرعة بفضل قوة البخار

    إن هذا القدر البخاري للملابس المحمول باليد مثالي لوضع اللمسات الأخيرة على الثياب وللملابس التي يصعب كيّها. إنه سهل الاستخدام وسريع، فيعتبر الملحق المثالي لمكواتك. إكتشف كلّ المميزات

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      إزالة التجاعيد بسرعة بفضل قوة البخار

      مثالي للملابس الدقيقة وللسفر

      • 1200 واط
      • بخار عند الطلب
      • فرشاة
      • حقيبة تخزين
      لا حاجة للوح كيّ

      لا حاجة للوح كيّ

      من خلال استخدام القدر البخاري لن تحتاج إلى لوح كيّ بعد الآن، الأمر الذي يجعل الكي خاليًا من العناء.

      بخار تلقائي مستمر تولّده المضخة الكهربائية

      بخار تلقائي مستمر تولّده المضخة الكهربائية

      توفر المضخة الكهربائية دفق بخار مستمر لإزالة التجاعيد بسرعة وسهولة.

      ملحق الفرشاة لنتائج حريرية

      ملحق الفرشاة لنتائج حريرية

      استخدم ملحق الفرشاة مع الملابس الأكثر سمكًا مثل المعاطف لوصول أفضل للبخار كما للاستمتاع بنتائج حريرية.

      خزان ماء قابل للفك لسهولة التعبئة

      خزان ماء قابل للفك لسهولة التعبئة

      خزان ماء قابل للفك لسهولة التعبئة

      تصميم مريح للاستخدام اليدوي

      تصميم مريح للاستخدام اليدوي

      يتميّز القدر البخاري المحمول باليد بوزنه الخفيف وسهولة استخدامه وذلك بفضل تصميمه المريح والصغير الحجم. ما عليك سوى الضغط على الزر لإزالة التجاعيد بسرعة مع دفق بخار مستمر.

      يقتل البخار ما يصل إلى ‎99% من البكتيريا*

      يقتل البخار ما يصل إلى ‎99% من البكتيريا*

      يقتل البخار الساخن ما يصل إلى ‎99% من البكتيريا الموجودة على الثياب ويساعد في تأخير وقت الغسيل أو التنظيف الجاف*.

      حقيبة تخزين استثنائية لسهولة التخزين

      حقيبة تخزين استثنائية لسهولة التخزين

      استخدم حقيبة التخزين المتوفرة لتخزين القدر البخاري المحمول باليد بعد الانتهاء من استخدامه أو لحمله معك أثناء السفر.

      وقت إحماء سريع

      وقت إحماء سريع

      يصبح القدر البخاري جاهزًا للاستخدام في غضون ثوانٍ.

      إزالة رائحة السجائر والطعام وإفرازات الجسم

      إزالة رائحة السجائر والطعام وإفرازات الجسم

      يزيل البخار القوي رائحة السجائر والطعام وإفرازات الجسم.

      آمن للاستخدام على الأقمشة الناعمة كالحرير

      آمن للاستخدام على الأقمشة الناعمة كالحرير

      إن القدر البخاري آمن على كل أنواع الأقمشة. فهو الحل المذهل للأقمشة الرقيقة كالحرير.

      المواصفات التقنية

      • سهل الاستخدام

        وقت التسخين
        أقل من 1 min
        فرشاة
        نعم
        سعة خزان الماء
        60 ml
        البخار المستمر
        لغاية 24 غ/د
        فولتية
        220 - 240 V
        آمن على كافة أنواع الأقمشة
        حتى على الحرير الناعم
        حل التخزين
        حقيبة تخزين
        أبعاد المنتج (العرض×الارتفاع×الطول)
        34.7 x ‏12.9 ‏‏x ‏12.2 cm
        طول سلك الطاقة
        2 m
        أبعاد الحزمة (العرض×الارتفاع×الطول)
        38 × 12 × 15 cm
        وزن المكواة
        0.66 kg
        الطاقة
        1200 W

      • التحكم بالترسبات الكلسية

        تتلاءم وماء الحنفية
        نعم

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            • * تم اختبار المنتج من قبل جهة خارجية فحصًا لأنواع البكتيريا التالية: الإشريكية القولونية 8099 والمكورة العنقودية الذهبية ATCC 6538 والمبيضة البيضاء ATCC 10231 مع تطبيق البخار لمدة 8 دقائق.
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