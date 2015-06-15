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  • إزالة التجاعيد بسرعة بفضل قوة البخار إزالة التجاعيد بسرعة بفضل قوة البخار إزالة التجاعيد بسرعة بفضل قوة البخار

    Steam&Go‏ 2 في 1 قدر بخاري للملابس محمول باليد

    GC332/86

    إزالة التجاعيد بسرعة بفضل قوة البخار

    إن هذا القدر البخاري المحمول باليد مثالي لوضع اللمسات الأخيرة وللملابس التي يصعب كيّها. فهو سهل الاستخدام وسريع ويعتبر عنصرًا إضافيًا مثاليًا للمكواة. يأتي هذا الطراز مزوّدًا بلوح مسخّن ووظيفة 2 في 1 لإمكانية الكيّ بالبخار أفقيًا.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Steam&Go‏ 2 في 1 قدر بخاري للملابس محمول باليد

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    إزالة التجاعيد بسرعة بفضل قوة البخار

    مثالي للملابس التي يصعب كيّها وللاستخدام أثناء السفر

    • 1200 واط
    • لوح مسخّن
    • بخار تلقائي مستمر
    • فرشاة وحقيبة تخزين
    2 في 1: وظيفة دفق بخار عمودي وأفقي

    2 في 1: وظيفة دفق بخار عمودي وأفقي

    تسمح لك وظيفة دفق البخار العمودي والأفقي 2 في 1 بالحصول على نتائج أفضل باستخدام القدر البخاري للملابس. بات بإمكانك كيّ ملابسك عموديًا من دون استخدام لوح كيّ أو منحها مظهرًا مالسًا بالكامل من خلال الكيّ بالبخار أفقيًا على أي سطح مستوٍ من حولك. بالإضافة إلى ذلك، يتميّز جهاز Steam&Go‏ 2 في 1 بتصميم داخلي فريد، فيولّد بالتالي دفق بخار مستمرًا وقويًا حتى في الوضعية الأفقية. بات بإمكانك الآن كيّ أقمشة الأثاث وأغطية السرير الطرية بالبخار.

    لوح مسخّن بتقنية SmartFlow لنتائج مذهلة

    لوح مسخّن بتقنية SmartFlow لنتائج مذهلة

    تضمن تقنية SmartFlow الحصول على نتائج كيّ مذهلة بفضل دفق البخار المحسّن الذي يسخّن لوح البخار. يؤدي ذلك إلى الحفاظ على لوح البخار على درجة حرارة مثالية وآمنة لكل أنواع الأقمشة، مع تفادي بقع المياه بفعالية في الوقت نفسه. بالإضافة إلى ذلك، تتميّز هذه التقنية بطبقة تمكّن الانزلاق السلس وتضمن مقاومة الصدأ.

    بخار تلقائي مستمر تولّده المضخة الكهربائية

    بخار تلقائي مستمر تولّده المضخة الكهربائية

    توفر المضخة الكهربائية دفق بخار مستمر لإزالة التجاعيد بسرعة وسهولة.

    آمن للاستخدام على الأقمشة الناعمة كالحرير

    آمن للاستخدام على الأقمشة الناعمة كالحرير

    إن القدر البخاري آمن على كل أنواع الأقمشة. فهو الحل المذهل للأقمشة الرقيقة كالحرير.

    لا حاجة للوح كيّ

    لا حاجة للوح كيّ

    من خلال استخدام القدر البخاري لن تحتاج إلى لوح كيّ بعد الآن، الأمر الذي يجعل الكي خاليًا من العناء.

    خزان ماء قابل للفك لسهولة التعبئة

    خزان ماء قابل للفك لسهولة التعبئة

    خزان ماء قابل للفك لسهولة التعبئة

    وقت إحماء سريع

    وقت إحماء سريع

    يصبح القدر البخاري جاهزًا للاستخدام في غضون ثوانٍ.

    تصميم مريح للاستخدام اليدوي

    تصميم مريح للاستخدام اليدوي

    يتميّز القدر البخاري المحمول باليد بوزنه الخفيف وسهولة استخدامه وذلك بفضل تصميمه المريح والصغير الحجم. ما عليك سوى الضغط على الزر لإزالة التجاعيد بسرعة مع دفق بخار مستمر.

    يقتل البخار ما يصل إلى ‎99% من البكتيريا*

    يقتل البخار ما يصل إلى ‎99% من البكتيريا*

    يقتل البخار الساخن ما يصل إلى ‎99% من البكتيريا الموجودة على الثياب ويساعد في تأخير وقت الغسيل أو التنظيف الجاف*.

    إزالة رائحة السجائر والطعام وإفرازات الجسم

    إزالة رائحة السجائر والطعام وإفرازات الجسم

    يزيل البخار القوي رائحة السجائر والطعام وإفرازات الجسم.

    ملحق الفرشاة لنتائج حريرية

    ملحق الفرشاة لنتائج حريرية

    استخدم ملحق الفرشاة مع الملابس الأكثر سمكًا مثل المعاطف لوصول أفضل للبخار كما للاستمتاع بنتائج حريرية.

    حقيبة تخزين استثنائية لسهولة التخزين

    حقيبة تخزين استثنائية لسهولة التخزين

    استخدم حقيبة التخزين المتوفرة لتخزين القدر البخاري المحمول باليد بعد الانتهاء من استخدامه أو لحمله معك أثناء السفر.

    المواصفات التقنية

    • الملحقات

      فرشاة
      نعم

    • المواصفات التقنية

      الفولتية
      220-240  V

    • الوزن والأبعاد

      وزن أداة الكي
      0.72  kg
      أبعاد الحزمة (العرض×الارتفاع×الطول)
      38 × 12 × 15  cm
      أبعاد المنتج (العرض×الارتفاع×الطول)
      34,7 x ‏12,5 ‏‏x ‏9,5  cm

    • سهولة الاستخدام

      تعبئة في أي وقت
      نعم
      وقت التسخين
      < 1  minute(s)
      آمنة على كافة أنواع الأقمشة
      حتى على الحرير الناعم
      سعة خزان الماء
      60  ml
      طول سلك الطاقة
      2  m

    • إزالة التجاعيد بقوة وسرعة

      إخراج بخار مستمر
      24  g/min
      الطاقة
      1200  W
      بخار عمودي
      نعم
      قاعدة بخار بتقنية SmartFlow
      نعم

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    الجوائز

    • * تم اختبار المنتج من قبل جهة خارجية فحصًا لأنواع البكتيريا التالية: الإشريكية القولونية 8099 والمكورة العنقودية الذهبية ATCC 6538 والمبيضة البيضاء ATCC 10231 مع تطبيق البخار لمدة 8 دقائق.
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