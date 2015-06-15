GC332/86
إزالة التجاعيد بسرعة بفضل قوة البخار
إن هذا القدر البخاري المحمول باليد مثالي لوضع اللمسات الأخيرة وللملابس التي يصعب كيّها. فهو سهل الاستخدام وسريع ويعتبر عنصرًا إضافيًا مثاليًا للمكواة. يأتي هذا الطراز مزوّدًا بلوح مسخّن ووظيفة 2 في 1 لإمكانية الكيّ بالبخار أفقيًا.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تسمح لك وظيفة دفق البخار العمودي والأفقي 2 في 1 بالحصول على نتائج أفضل باستخدام القدر البخاري للملابس. بات بإمكانك كيّ ملابسك عموديًا من دون استخدام لوح كيّ أو منحها مظهرًا مالسًا بالكامل من خلال الكيّ بالبخار أفقيًا على أي سطح مستوٍ من حولك. بالإضافة إلى ذلك، يتميّز جهاز Steam&Go 2 في 1 بتصميم داخلي فريد، فيولّد بالتالي دفق بخار مستمرًا وقويًا حتى في الوضعية الأفقية. بات بإمكانك الآن كيّ أقمشة الأثاث وأغطية السرير الطرية بالبخار.
تضمن تقنية SmartFlow الحصول على نتائج كيّ مذهلة بفضل دفق البخار المحسّن الذي يسخّن لوح البخار. يؤدي ذلك إلى الحفاظ على لوح البخار على درجة حرارة مثالية وآمنة لكل أنواع الأقمشة، مع تفادي بقع المياه بفعالية في الوقت نفسه. بالإضافة إلى ذلك، تتميّز هذه التقنية بطبقة تمكّن الانزلاق السلس وتضمن مقاومة الصدأ.
توفر المضخة الكهربائية دفق بخار مستمر لإزالة التجاعيد بسرعة وسهولة.
إن القدر البخاري آمن على كل أنواع الأقمشة. فهو الحل المذهل للأقمشة الرقيقة كالحرير.
من خلال استخدام القدر البخاري لن تحتاج إلى لوح كيّ بعد الآن، الأمر الذي يجعل الكي خاليًا من العناء.
خزان ماء قابل للفك لسهولة التعبئة
يصبح القدر البخاري جاهزًا للاستخدام في غضون ثوانٍ.
يتميّز القدر البخاري المحمول باليد بوزنه الخفيف وسهولة استخدامه وذلك بفضل تصميمه المريح والصغير الحجم. ما عليك سوى الضغط على الزر لإزالة التجاعيد بسرعة مع دفق بخار مستمر.
يقتل البخار الساخن ما يصل إلى 99% من البكتيريا الموجودة على الثياب ويساعد في تأخير وقت الغسيل أو التنظيف الجاف*.
يزيل البخار القوي رائحة السجائر والطعام وإفرازات الجسم.
استخدم ملحق الفرشاة مع الملابس الأكثر سمكًا مثل المعاطف لوصول أفضل للبخار كما للاستمتاع بنتائج حريرية.
استخدم حقيبة التخزين المتوفرة لتخزين القدر البخاري المحمول باليد بعد الانتهاء من استخدامه أو لحمله معك أثناء السفر.
الملحقات
المواصفات التقنية
الوزن والأبعاد
سهولة الاستخدام
إزالة التجاعيد بقوة وسرعة
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