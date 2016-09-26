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GC440/46
الجهاز الأساسي الجديد لثيابك
بفضل تقنية PureSteam المبتكرة وميزة تحرير الكلس السريعة، يضمن القدر البخاري للملابس StyleTouch الجديد أداء بخار قويًا لسنوات متعددة! إنه سريع وآمن وسهل، ويعتبر مثاليًا للكيّ في اللحظات الأخيرة وللثياب الدقيقة.
1500 واط، بخار يصل إلى 28 غ/الدقيقة
تقنية PureSteam
خزان مياه حجم XL
وظيفة 2 في 1
تمنع تقنية PureSteam المبتكرة تراكم الترسبات الكلسية حول محرّك القدر البخاري. وهي توفّر بخارًا قويًا ومتّسقًا لسنوات متعددة.
تسمح الوظيفة 2 في 1 بالكيّ بواسطة البخار أفقيًا وعموديًا على حد سواء. عند استخدام ميزة البخار الأفقي على سطح مستوٍ، يمكنك تحقيق نتائج أفضل، وبخاصةٍ في المناطق الصعبة مثل الياقات والأكمام.
جاهز للكيّ بالبخار على الفور. ما عليك سوى توصيل الجهاز بالطاقة، والانتظار لأقل من دقيقة واحدة... ثم إبدأ بعملية الكيّ بواسطة البخار!
الجوائز
تم اختبار المنتج من قبل جهة خارجية فحصًا لأنواع البكتيريا التالية: الإشريكية القولونية 8099 والمكورة العنقودية الذهبية ATCC 6538 والمبيضة البيضاء ATCC 10231 مع تطبيق البخار لمدة 8 دقائق.