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  • أداء بخار، مضمون أداء بخار، مضمون أداء بخار، مضمون

    Azur مكواة بالبخار

    GC4532/26

    أداء بخار، مضمون

    بفضل تصميمنا المبتكر، يتم كسر جزئيات الكلس بسهولة وجمعها تلقائيًا في حاوية الكلس القابلة للفك. يمكن تنظيف الكلس بسهولة في أقل من 15 ثانية، للحصول على نتائج أفضل مع الوقت.

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    Azur مكواة بالبخار

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    أداء بخار، مضمون

    مع نظام تحرير الكلس بسرعة المحسّن

    • بخار مستمر يبلغ 45 غ/الدقيقة
    • تعزيز بخار يبلغ 180 غ
    • قاعدة المكواة SteamGlide
    نظام تحرير الكلس بسرعة لتنظيف المكواة بسهولة

    نظام تحرير الكلس بسرعة لتنظيف المكواة بسهولة

    ميزة تحرير الكلس بسرعة لتنظيف المكواة بسهولة ولأداء بخار يدوم طويلاً

    تعزيز بخار يصل إلى 180 غ لإزالة التجاعيد الصعبة كليًا

    تعزيز بخار يصل إلى 180 غ لإزالة التجاعيد الصعبة كليًا

    يتغلغل بشكل أعمق في الأقمشة لإزالة التجاعيد الصعبة بسهولة

    قدرة 2400 واط لإحماء سريع وأداء قوي

    قدرة 2400 واط لإحماء سريع وأداء قوي

    توفر وقت إحماء سريع وأداء قويًا لعملية كيّ سريعة جدًا

    إخراج بخار يصل إلى 45 غ/دقيقة لإزالة التجاعيد بسرعة أكبر

    إخراج بخار يصل إلى 45 غ/دقيقة لإزالة التجاعيد بسرعة أكبر

    إخراج بخار قوي ومتّسق يتغلغل بنسبة أكبر عبر القماش لإزالة التجاعيد بطريقة أسرع.

    قاعدة المكواة SteamGlide هي القاعدة الفضلى من Philips

    قاعدة المكواة SteamGlide هي القاعدة الفضلى من Philips

    تعتبر قاعدة المكواة SteamGlide القاعدة الفضلى من Philips للمكواة البخارية. فهي مقاومة للخدش وتنزلق بسلاسة ويسهل تنظيفها.

    المواصفات التقنية

    • سهولة الاستخدام

      أداء انزلاق قاعدة أداة الكي
      3  stars
      اسم قاعدة أداة الكي
      SteamGlide
      منع التقطير
      نعم
      مناسبة للاستخدام مع مياه الحنفية
      نعم
      طول سلك الطاقة
      2.5  m
      مأخذ طاقة مضمن
      نعم
      تحديد مستويات البخار من المقبض
      نعم
      مقاومة الخدوش على قاعدة أداة الكي
      4  stars

    • ضمان

      ضمان عالمي لمدة سنتَين
      نعم

    • RapidAir Combi

      لكل الأقمشة القابلة للكيّ
      نعم

    • إزالة التجاعيد بسرعة

      الطاقة
      2400  W
      بخار كثيف
      180  g
      بخار مستمر
      45  g/min
      الفولتية
      240  V
      جاهز للاستخدام
      2  minute(s)
      رذاذ مياه
      نعم

    • فعالية صديقة للبيئة

      غلاف المنتج
      قابل لإعادة التدوير 100%
      دليل المستخدم
      100% ورق معاد تدويره

    • معالجة الكلس

      إزالة الترسبات الكلسية والتنظيف
      ميزة تحرير الكلس بسرعة

    • الحجم والوزن

      وزن أداة الكي
      1.552  kg
      أبعاد الحزمة (العرض×الارتفاع×الطول)
      13,7‏x‏16,7‏x‏33,2  cm
      أبعاد المنتج (العرض×الارتفاع×الطول)
      12,88‏x‏15,33‏x‏31,95  cm
      الوزن الإجمالي مع العلبة
      1.791  kg
      وزن المكواة + القاعدة
      1.569  kg

    Badge-D2C

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