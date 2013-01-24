إزالة التجاعيد بسهولة كل يوم
صُمم القدر البخاري للملابس EasyTouch Plus من Philips لإزالة التجاعيد بسهولة كل يوم. وبفضل المجموعة الكبيرة من حلول دفق البخار الأساسية، أصبح جهازًا مثاليًا لوضع اللمسات الأخيرة بسرعة وللملابس الدقيقة والتي يصعب كيّها. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
إزالة التجاعيد بسهولة كل يوم
صُمم القدر البخاري للملابس EasyTouch Plus من Philips لإزالة التجاعيد بسهولة كل يوم. وبفضل المجموعة الكبيرة من حلول دفق البخار الأساسية، أصبح جهازًا مثاليًا لوضع اللمسات الأخيرة بسرعة وللملابس الدقيقة والتي يصعب كيّها. إكتشف كلّ المميزات
يأتي قدر EasyTouch Plus البخاري هذا مزوّدًا بقاعدة بخار أكبر بنسبة 25%* مقارنةً بالطرازات الأقدم. ويسمح لك ذلك بتغطية مساحة أكبر من القماش بتمريرة واحدة، مما يجعل عملية كيّ الملابس بواسطة البخار أكثر فعالية.
يمكنك تحديد مستوى البخار المفضل لديك للحصول على نتائج مثالية على مختلف أنواع الأقمشة.
عمود قابل للضبط مضمّن لتعليق الملابس أثناء استخدام البخار. وهو قابل للطيّ بهدف تخزينه بسهولة.
علاّقة مميزة للملابس تسمح لك بتعليق ملابسك بسهولة مثل القمصان والفساتين والسراويل أثناء استخدام القدر البخاري.
يتم نفخ البخار بشكل مستمر عبر الفوهة، لكي تتمكّن من إزالة التجاعيد بتمريرات قليلة فقط.
خزان مياه كبير وقابل للفك وشفاف، مناسب لجلسات كيّ طويلة بواسطة البخار. بالإضافة إلى ذلك، تسهل إعادة تعبئته ويتمتّع بفتحة تعبئة كبيرة.
إن القدر البخاري آمن للاستخدام على كل أنواع الأقمشة. فهو حل مثالي للأقمشة الدقيقة كالحرير والكشمير.
يمكنك تمديد فترة استخدام الجهاز من خلال استخدام وظيفة Easy de-calc لإزالة الترسبات الكلسية بشكل منتظم.
ستجد في الداخل قفازًا لحماية يديك أثناء استخدام البخار.
إزالة التجاعيد بسرعة
سهولة الاستخدام
معالجة الكلس
الملحقات المضمّنة
ضمان
فعالية صديقة للبيئة