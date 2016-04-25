تضمن تقنية PureSteam الحصول على بخار قوي على مرّ السنين

من السهل أن ينخفض أداء البخار على مرّ الوقت في أجهزة الكيّ البخارية الأخرى، وذلك بسبب تراكم الترسبات الكلسية، حتى ولو تم تنظيف الجهاز بشكل منتظم. ولكن بفضل تقنية PureSteam المبتكرة، تتم إزالة الترسبات عن جهاز التسخين تلقائيًا أثناء توليد البخار، لتفادي تراكم الترسبات الكلسية. وهي فعالة جدًا بحيث يبقى البخار قويًا لسنوات عدة*.