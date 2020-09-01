GC625/26
نتائج رائعة بتمريرة واحدة فقط، بدون ظهور بقع رطبة
بفضل تقنية التسخين المزدوج المبتكرة، يضمن الجهاز البخاري للملابس PerfectCare الجديد أداء بخار قويًا بدون ظهور بقع رطبة، للحصول على نتائج رائعة بدون مجهود.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تولّد تقنية التسخين المزدوج المبتكرة البخار من القاعدة مباشرة وتعيد تسخينه عندما يصل إلى رأس الجهاز البخاري، ليتغلغل بقوة ولتزويدك بنتائج رائعة بدون ظهور بقع رطبة
يتم تسخين لوح الجهاز البخاري بشكل نشط لتوفير نتائج أفضل في إزالة التجاعيد بدون ظهور بقع رطبة. كذلك، تضمن تقنية OptimalTEMP عدم حرق أي أقمشة قابلة للكيّ.
يبلغ تعزيز البخار 90 غ، وهو يتغلغل بعمق في الملابس، فيما يسمح البخار المستمر الذي يبلغ 35 غ/الدقيقة بإزالة التجاعيد من دون مجهود، للحصول على نتائج رائعة في إزالة التجاعيد.
تمكّنك الأطراف الثلاثة الدقيقة على رأس الجهاز البخاري من الوصول إلى المناطق الصعبة، مثل الياقة والكتف والمناطق بين الأزرار، للحصول على نتائج دقيقة.
يمكن إمالة اللوح بزاوية 30 درجة، ليكون بمثابة دعامة ثابتة ومريحة وللحصول على طيّات ونتائج مثالية. ويُعَدّ اللوح المصمم على شكل الكتفَين أكثر ملاءمة للملابس. وهو يأتي مزودًا بغطاء يجف بسرعة مع مستوى محسّن من نفاذ البخار والتهوية. كذلك، يتميّز اللوح بمتانته وقدرته على مقاومة الحرارة العالية.
يجب إزالة الترسبات الكلسية من الأجهزة البخارية بشكل منتظم لضمان أداء البخار المرتفع. يمنع المحرك المبتكر الجديد الذي نقدّمه تراكم الترسبات الكلسية، لأداء يدوم لفترة طويلة.
يمكنك تغيير مستوى البخار بسهولة لمختلف الأقمشة من خلال الضغط على زر تحديد البخار على المقبض، بدون الحاجة إلى الانحناء! يمكنك تعيين مستوى البخار المفضّل لديك للحصول على نتائج مثالية على أنواع الأقمشة المختلفة. استخدم مستوى البخار المنخفض للأقمشة الأرقّ وإعدادًا أقوى للأقمشة الأسمك والمعاطف. استخدم وضع ECO لتوفير استهلاك الطاقة.
تسمح العجلات للمستخدم بإمالة الجهاز البخاري العمودي وسحبه من مكان إلى آخر بسهولة.
يُعيد البخار الساخن الرونق إلى الملابس ويقضي على البكتيريا بنسبة تصل إلى 99,9%*. يمكنك توفير الوقت والمال والحفاظ على الثياب لمدة أطول من خلال غسلها وتنظيفها على الجاف بوتيرة أقل.
يشكّل خرطوم البخار خيارًا آمنًا وصحيًا للاستخدام مع البخار. ونظرًا إلى أن سلامة عائلتك وصحتها مهمة، لم يتم استخدام مادة PVC في خرطوم البخار.
ينتقل القدر البخاري تلقائيًا إلى وضع الاستعداد عندما يصبح خزان المياه فارغًا لضمان راحة البال حتى عند نسيان إيقاف تشغيله.
التخزين
سهولة الاستخدام
الملحقات المضمّنة
ضمان
RapidAir Combi
إزالة التجاعيد بسرعة
فعالية صديقة للبيئة
الحجم والوزن
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