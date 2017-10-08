GC6704/36
كيّ أسرع مع كمية بخار أكبر بمرتَين*
يعمل البخار القوي والمستمر بشكل أسرع من المكواة البخارية، مع خزان مياه سهل التعبئة وإحماء سريع. تصميم صغير وخفيف الوزن لتخزين سهل.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يمكّنك البخار القوي والمتواصل من كيّ أسمك الأقمشة بسهولة تامة. يمكنك مشاهدة التجاعيد الصعبة وهي تختفي مع تعزيز بخار إضافي في المكان المناسب تمامًا. يعتبر هذا البخار الإضافي مثاليًا للكيّ بالبخار بطريقة عمودية، وذلك لإعادة الرونق إلى الثياب والستائر أيضًا.
يذكّرك نظام إزالة الترسبات المضمّن Smart Calc Clean الذي نقدّمه عندما يحين الوقت لإزالة الترسبات. وهو يتضمّن حاوية لتسهيل عملية إزالة الترسبات. فما من حاجة إلى الخراطيش وما من تكاليف إضافية.
تنزلق قاعدة المكواة المتينة من السيراميك بسهولة على كل أنواع الأقمشة. وهي مانعة للالتصاق ومقاومة للخدوش ويسهل الحفاظ على نظافتها.
يتميّز الخزان الشفاف بسعة 1,3 لترات، وهو يمنحك ساعة من الاستخدام المتواصل. يمكنك رؤية كمية المياه المتبقية بوضوح وإعادة تعبئة الخزان بسهولة في أي وقت تحت الحنفية، عبر باب التعبئة الكبير.
يعتبر تصميم المكواة الخفيف الوزن والصغير الحجم مثاليًا لتخزينها، ولتتّسع بسهولة على لوح الكيّ. تتميّز المكاوي المولّدة للبخار التي نقدّمها بتقنية ProVelocity الحصرية، مما يجعلها أصغر حجمًا من أي وقت مضى.
التخزين
سهولة الاستخدام
الملحقات المضمّنة
ضمان
التقنية
إزالة التجاعيد بسرعة
فعالية صديقة للبيئة
معالجة الكلس
الحجم والوزن
لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.