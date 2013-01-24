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FastCare Compact

مكواة مولدة للبخار

GC6704/36
  • كيّ أسرع مع كمية بخار أكبر بمرتَين* كيّ أسرع مع كمية بخار أكبر بمرتَين* كيّ أسرع مع كمية بخار أكبر بمرتَين*
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    FastCare Compact مكواة مولدة للبخار

    GC6704/36

    كيّ أسرع مع كمية بخار أكبر بمرتَين*

    يعمل البخار القوي والمستمر بشكل أسرع من المكواة البخارية، مع خزان مياه سهل التعبئة وإحماء سريع. تصميم صغير وخفيف الوزن لتخزين سهل. إكتشف كلّ المميزات

    FastCare Compact مكواة مولدة للبخار

    كيّ أسرع مع كمية بخار أكبر بمرتَين*

    يعمل البخار القوي والمستمر بشكل أسرع من المكواة البخارية، مع خزان مياه سهل التعبئة وإحماء سريع. تصميم صغير وخفيف الوزن لتخزين سهل. إكتشف كلّ المميزات

    كيّ أسرع مع كمية بخار أكبر بمرتَين*

    يعمل البخار القوي والمستمر بشكل أسرع من المكواة البخارية، مع خزان مياه سهل التعبئة وإحماء سريع. تصميم صغير وخفيف الوزن لتخزين سهل. إكتشف كلّ المميزات

    FastCare Compact مكواة مولدة للبخار

    كيّ أسرع مع كمية بخار أكبر بمرتَين*

    يعمل البخار القوي والمستمر بشكل أسرع من المكواة البخارية، مع خزان مياه سهل التعبئة وإحماء سريع. تصميم صغير وخفيف الوزن لتخزين سهل. إكتشف كلّ المميزات

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      كيّ أسرع مع كمية بخار أكبر بمرتَين*

      • ضغط مضخّة يبلغ 5,2 بار كحد أقصى
      • تعزيز بخار يصل إلى 200 غ
      • خزان مياه ثابت سعة 1,3 لترات
      بخار قوي لإزالة التجاعيد على أفضل وجه

      بخار قوي لإزالة التجاعيد على أفضل وجه

      يمكّنك البخار القوي والمتواصل من كيّ أسمك الأقمشة بسهولة تامة. يمكنك مشاهدة التجاعيد الصعبة وهي تختفي مع تعزيز بخار إضافي في المكان المناسب تمامًا. يعتبر هذا البخار الإضافي مثاليًا للكيّ بالبخار بطريقة عمودية، وذلك لإعادة الرونق إلى الثياب والستائر أيضًا.

      حاوية مضمّنة لتنظيف الكلس. لا حاجة إلى الخراطيش ومن دون كلفة إضافية

      حاوية مضمّنة لتنظيف الكلس. لا حاجة إلى الخراطيش ومن دون كلفة إضافية

      يذكّرك نظام إزالة الترسبات المضمّن Smart Calc Clean الذي نقدّمه عندما يحين الوقت لإزالة الترسبات. وهو يتضمّن حاوبة لتسهيل عملية إزالة الترسبات. فما من حاجة إلى الخراطيش وما من تكاليف إضافية.

      قاعدة مكواة من السيراميك للمتانة وسهولة الانزلاق

      قاعدة مكواة من السيراميك للمتانة وسهولة الانزلاق

      تنزلق قاعدة المكواة المتينة من السيراميك بسهولة على كل أنواع الأقمشة. وهي مانعة للالتصاق ومقاومة للخدوش ويسهل الحفاظ على نظافتها.

      خزان كبير لاستخدام يدوم لفترة طويلة

      خزان كبير لاستخدام يدوم لفترة طويلة

      يتميّز الخزان الشفاف بسعة 1,3 لترات، وهو يمنحك ساعة من الاستخدام المتواصل. يمكنك رؤية كمية المياه المتبقية بوضوح وإعادة تعبئة الخزان بسهولة في أي وقت تحت الحنفية، عبر باب التعبئة الكبير.

      تصميم خفيف الوزن وصغير لسهولة الاستخدام والتخزين

      تصميم خفيف الوزن وصغير لسهولة الاستخدام والتخزين

      يعتبر تصميم المكواة الخفيف الوزن والصغير الحجم مثاليًا لتخزينها، ولتتّسع بسهولة على لوح الكيّ. تتميّز المكاوي المولّدة للبخار التي نقدّمها بتقنية ProVelocity الحصرية، مما يجعلها أصغر حجمًا من أي وقت مضى.

      المواصفات التقنية

      • التقنية

        محرك بخار بتقنية ProVelocity
        نعم

      • إزالة التجاعيد بسرعة

        بخار مستمر
        لغاية 110  غ/د
        الطاقة
        2400  واط
        ضغط
        ضغط مضخّة يبلغ 5,2 بار كحد أقصى
        جاهز للاستخدام
        2  دقيقة
        تعزيز البخار
        يصل إلى 200  غ
        بخار عند الطلب
        نعم
        بخار عمودي
        نعم
        فولتية
        220-240  فولت

      • سهولة الاستخدام

        أداء انزلاق قاعدة المكواة
        3  نجوم
        اسم قاعدة المكواة
        سيراميك
        سعة خزان الماء
        1300  مل
        طول الخرطوم
        1.6  أمتار
        طول سلك الطاقة
        1.65  أمتار
        جاهز للاستخدام
        • مؤشر الضوء
        • مؤشر صوتي
        إعادة تعبئة في أي وقت أثناء الاستخدام
        نعم
        مقاومة الخدوش على قاعدة المكواة
        3  نجوم
        مناسبة للاستخدام مع مياه الحنفية
        نعم

      • معالجة الكلس

        إزالة الترسبات الكلسية والتنظيف
        تنظيف الكلس الذكي Smart Calc Clean
        تذكير بإزالة الترسبات
        • ضوء
        • الصوت
        • ما من حاجة إلى خراطيش إضافية

      • الملحقات المضمّنة

        حاوية لتنظيف الكلس
        نعم

      • حقيبة

        مخزن لسلك الطاقة
        مخزن لسلك الطاقة
        مخزن لحفظ سلك الطاقة
        مخزن لحفظ سلك الطاقة

      • الحجم والوزن

        أبعاد الحزمة (العرض×الارتفاع×الطول)
        25 ‏x‏ 27‏ x‏ 40  سم
        أبعاد المنتج (العرض×الارتفاع×الطول)
        21 ‏x‏ 23‏ x‏ 35,4  سم
        الوزن الإجمالي مع العلبة
        4.1  كلغ
        وزن المكواة
        1.25  كلغ
        وزن المكواة + القاعدة
        2.9  كلغ

      • ضمان

        ضمان عالمي لمدة سنتَين
        نعم

      • فعالية صديقة للبيئة

        غلاف المنتج
        قابل للتدوير 100%

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