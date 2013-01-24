كيّ بفعالية قصوى
تأتي PerfectCare Aqua Pro مع المكواة الخفيفة جدًا التي نقدّمها وخزان مياه كبير جدًا سعة 2,5 لترات، وهي مثالية لجلسات الكيّ الطويلة والكيّ بالبخار بطريقة عمودية ومثالية. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
كيّ بفعالية قصوى
تأتي PerfectCare Aqua Pro مع المكواة الخفيفة جدًا التي نقدّمها وخزان مياه كبير جدًا سعة 2,5 لترات، وهي مثالية لجلسات الكيّ الطويلة والكيّ بالبخار بطريقة عمودية ومثالية. إكتشف كلّ المميزات
كيّ بفعالية قصوى
تأتي PerfectCare Aqua Pro مع المكواة الخفيفة جدًا التي نقدّمها وخزان مياه كبير جدًا سعة 2,5 لترات، وهي مثالية لجلسات الكيّ الطويلة والكيّ بالبخار بطريقة عمودية ومثالية. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
كيّ بفعالية قصوى
تأتي PerfectCare Aqua Pro مع المكواة الخفيفة جدًا التي نقدّمها وخزان مياه كبير جدًا سعة 2,5 لترات، وهي مثالية لجلسات الكيّ الطويلة والكيّ بالبخار بطريقة عمودية ومثالية. إكتشف كلّ المميزات
بفضل تقنية OptimalTEMP لا حاجة إلى تضييع الوقت بعد الآن في تغيير إعدادات الحرارة أو انتظار ضبط درجة الحرارة أو فرز الملابس قبل كيّها. وبفضل المزيج المثالي بين درجة الحرارة والبخار القوي والمستمر، يمكنك كيّ الأقمشة من الجينز ووصولاً إلى الحرير مع ضمان عدم حرق الملابس.
تضمن لك تقنية OptimalTEMP المبتكرة عدم احتراق أي أقمشة قابلة للكيّ. فبالإضافة إلى الطمأنينة التي ستستمتعين بها أثناء الكيّ، يمكنك أيضًا ترك قاعدة المكواة الساخنة على لوح كيّ الملابس القطنية مباشرةً بدون التسبّب بأي ضرر. يساعد هذا الأمر على تخفيف الانزعاج في معصم اليدين إذ ينفي الحاجة إلى رفع المكواة ووضعها على قاعدتها مراراً.
أصبح بإمكانك الاستمتاع بتجربة كيّ سريعة جدًا بفضل التقنية الثورية. يقوم البخار القوي والمستمر بكيّ حتى التجاعيد الصعبة ويتم تمليس الأقمشة الأكثر سماكة بسهولة وسرعة. بالإضافة إلى ذلك، يتوفر تعزيز بخار إضافي، إذا لزم الأمر، للبخار العمودي أو التجاعيد الصعبة.
إن إزالة الترسبات الكلسية بانتظام تحمي مكواتك وتضمن لك الحصول على أفضل أداء للبخار باستمرار. تتميّز وظيفة Easy De-Calc Plus بتصميم حصري وبموقع مثالي، لتوفير قدرة مثالية على التخلص من الترسبات الكلسية ولتمديد فترة استخدام المكواة المولّدة للبخار. ستذكّرك المكواة بواسطة الضوء والصوت عندما يحين وقت التنظيف وإزالة الترسبات الكلسية. وعندما يبرد الجهاز، ما عليك سوى إزالة مفتاح Easy De-Calc وتجميع المياه المتسخة وسكبها في كوب والتخلص منها.
تشكّل T-ionic Glide قاعدة المكواة الأكثر تميّزًا من Philips، مع انزلاق فائق لعملية كيّ أسهل وأسرع. فهي تتميّز بقاعدة من الفولاذ المقاوم للصدأ الذي يفوق الألومينيوم بصلابته ومتانته، مع طبقة مضمّنة من أكسيد التيتانيوم لمقاومة الخدوش بصورة متطورة. إضافة إلى ذلك، يوفر لك الهيكل والفتحات المصممة بدقة توزيعًا أفضل للبخار لإزالة التجاعيد بسرعة أكبر.
يسمح لك وضع ECO بتوفير استهلاك الطاقة بدون المساومة على نتائج الكيّ. يستخدم وضع ECO كمية بخار قليلة لكن كافية لكيّ كل ملابسك.
ليس من الضروري إصدار ضجة أثناء الكيّ لإنتاج بخار قوي. بات بإمكانك الآن الكيّ وسط أفراد عائلتك، أثناء مشاهدة التلفزيون أو أثناء الاستماع إلى الموسيقى، من دون أن تزعجك الضجة. فالمكواة المولّدة للبخار مزوّدة بفلاتر تكتم صوت البخار للحد من الضجيج، كما أنها مزوّدة بمنصة تمتص الأصوات للحد من الضجيج الناتج من الاهتزاز في القاعدة
تتميّز المكواة المولّدة للبخار بوزن مثالي: وزن خفيف جدًا وإمكانية حمل مريح. بالإضافة إلى ذلك، فهي تنزلق بسلاسة على الملابس وتزيل أصعب التجاعيد بسرعة تامة وتقلل الضغط على معصمك. بالإضافة إلى ذلك، فهي تولّد بخارًا عموديًا بسهولة تامة وفعالية. أصبح بإمكانك الآن إزالة التجاعيد عن الأقمشة الدقيقة مثل القمصان الحريرية والفساتين والسترات وحتى الملابس التي يصعب كيّها والتي تحتوي على طيّات وزخرفات وأزرار، إلخ... بطريقة عمودية وبكل راحة وفعالية.
يتميّز خزان المياه بسعة كبيرة جدًا تبلغ 2,5 لترات، لإمكانية استخدام المكواة بشكل متواصل لمدة 3 ساعات، من دون الحاجة إلى إعادة تعبئته. يتميّز الخزان أيضًا بأنه شفاف لرؤية بمقدار 360 درجة، ولمعرفة كمية المياه المتبقية لمتابعة استخدام البخار بشكل فعّال. وعند الحاجة إلى إعادة التعبئة، تأتي المكواة المولّدة للبخار مزوّدة بفتحة تعبئة كبيرة، تسمح لك بتعبئة خزان المياه بسهولة تحت الحنفية، أو باستخدام إبريق أو زجاجة في أي وقت أثناء الكيّ
تحتوي المكواة المولّدة للبخار على قفل للحمل الآمن يثبّت المكواة على قاعدتها بإحكام من دون خطر الانزلاق أو أن يلمس أحدهم قاعدة المكواة الساخنة. يضمن لك هذا القفل إمكانية حمل آمنة وسهلة في كل أرجاء المنزل من موقع التخزين وإليه.
تقوم وظيفة الإيقاف التلقائي للأمان بإيقاف المكواة المولّدة للبخار في حال عدم استخدامها لبضع دقائق. يوفر ذلك استهلاك الطاقة ويمنحك استخدامًا آمنًا وراحة البال.
التقنية
إزالة التجاعيد بسرعة
سهولة الاستخدام
معالجة الكلس
حقيبة
الحجم والوزن
ضمان
فعالية صديقة للبيئة