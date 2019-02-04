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  • كيّ بفعالية قصوى
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  • كيّ بفعالية قصوى
  • كيّ بفعالية قصوى
  • كيّ بفعالية قصوى
  • كيّ بفعالية قصوى
  • كيّ بفعالية قصوى
  • كيّ بفعالية قصوى
  • كيّ بفعالية قصوى
  • كيّ بفعالية قصوى

تم إيقافه

PerfectCare Aqua Proمكواة مولدة للبخار

GC9410/66

1 جائزة

كيّ بفعالية قصوى

تأتي PerfectCare Aqua Pro مع المكواة الخفيفة جدًا التي نقدّمها وخزان مياه كبير جدًا سعة 2,5 لترات، وهي مثالية لجلسات الكيّ الطويلة والكيّ بالبخار بطريقة عمودية ومثالية.

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مع مكواة خفيفة جدًا

كيّ بفعالية قصوى

  • ضغط يبلغ 6,7 بارات كحد أقصى

  • تعزيز بخار يصل إلى 450 غ

  • خزان مياه بسعة 2,5 لترات

  • مكواة خفيفة جدًا

يمكنك كيّ ملابس مختلفة من الجينز إلى الحرير بدون الحاجة إلى تغيير درجة الحرارة

يمكنك كيّ ملابس مختلفة من الجينز إلى الحرير بدون الحاجة إلى تغيير درجة الحرارة

بفضل تقنية OptimalTEMP لا حاجة إلى تضييع الوقت بعد الآن في تغيير إعدادات الحرارة أو انتظار ضبط درجة الحرارة أو فرز الملابس قبل كيّها. وبفضل المزيج المثالي بين درجة الحرارة والبخار القوي والمستمر، يمكنك كيّ الأقمشة من الجينز ووصولاً إلى الحرير مع ضمان عدم حرق الملابس.

من الآمن ترك قاعدة المكواة الساخنة على لوح الكيّ

من الآمن ترك قاعدة المكواة الساخنة على لوح الكيّ

تضمن لك تقنية OptimalTEMP المبتكرة عدم احتراق أي أقمشة قابلة للكيّ. فبالإضافة إلى الطمأنينة التي ستستمتعين بها أثناء الكيّ، يمكنك أيضًا ترك قاعدة المكواة الساخنة على لوح كيّ الملابس القطنية مباشرةً بدون التسبّب بأي ضرر. يساعد هذا الأمر على تخفيف الانزعاج في معصم اليدين إذ ينفي الحاجة إلى رفع المكواة ووضعها على قاعدتها مراراً.

بخار قوي لإزالة التجاعيد على أفضل وجه

بخار قوي لإزالة التجاعيد على أفضل وجه

أصبح بإمكانك الاستمتاع بتجربة كيّ سريعة جدًا بفضل التقنية الثورية. يقوم البخار القوي والمستمر بكيّ حتى التجاعيد الصعبة ويتم تمليس الأقمشة الأكثر سماكة بسهولة وسرعة. بالإضافة إلى ذلك، يتوفر تعزيز بخار إضافي، إذا لزم الأمر، للبخار العمودي أو التجاعيد الصعبة.

المواصفات التقنية

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الجوائز

  • Award image VRS_PBTAWARD66
إخلاء المسؤولية

  1. توفير استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 45% بالاستناد إلى IEC 603311، في وضع ECO مقارنة بوضع السرعة القصوى