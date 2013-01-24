المكواة الأسرع والأقوى* أصبحت أذكى
إن PerfectCare Elite Plus عبارة عن أقوى وأسرع مكواة مولّدة للبخار في العالم، مع مكواة خفيفة جدًا وبخار تلقائي وذكي لراحة قصوى. ما من حاجة إلى إعداد لدرجة الحرارة وتتميّز بضمان عدم التسبب بحروق. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
المكواة الأسرع والأقوى* أصبحت أذكى
إن PerfectCare Elite Plus عبارة عن أقوى وأسرع مكواة مولّدة للبخار في العالم، مع مكواة خفيفة جدًا وبخار تلقائي وذكي لراحة قصوى. ما من حاجة إلى إعداد لدرجة الحرارة وتتميّز بضمان عدم التسبب بحروق. إكتشف كلّ المميزات
المكواة الأسرع والأقوى* أصبحت أذكى
إن PerfectCare Elite Plus عبارة عن أقوى وأسرع مكواة مولّدة للبخار في العالم، مع مكواة خفيفة جدًا وبخار تلقائي وذكي لراحة قصوى. ما من حاجة إلى إعداد لدرجة الحرارة وتتميّز بضمان عدم التسبب بحروق. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
المكواة الأسرع والأقوى* أصبحت أذكى
إن PerfectCare Elite Plus عبارة عن أقوى وأسرع مكواة مولّدة للبخار في العالم، مع مكواة خفيفة جدًا وبخار تلقائي وذكي لراحة قصوى. ما من حاجة إلى إعداد لدرجة الحرارة وتتميّز بضمان عدم التسبب بحروق. إكتشف كلّ المميزات
يمكنك كيّ كل أنواع الأقمشة، بدءًا من الجينز ووصولاً إلى الحرير من دون تعديل درجة الحرارة. فبفضل تقنية OptimalTEMP، ما من حاجة إلى قرص أو إعدادات. وداعًا لفرز الملابس مسبقًا أو الانتظار حتى تحمى المكواة أو تبرد. أصبح من الممكن كيّ كل أنواع الأقمشة في أي وقت.
بفضل تقنية OptimalTEMP، نحن نضمن لك أن هذه المكواة لن تتسبب بحرق أي نوع من الأقمشة القابلة للكيّ. يمكنك أيضًا تركها ترتاح مع وضع واجهتها نحو الأسفل على الملابس أو لوح الكي، مع ضمان عدم التسبب بحرق الملابس أو لمعانها.
يمكّنك البخار القوي والمتواصل من كيّ أسمك الأقمشة بسهولة تامة. يمكنك مشاهدة التجاعيد الصعبة وهي تختفي مع تعزيز بخار إضافي في المكان المناسب تمامًا. يعتبر هذا البخار الإضافي مثاليًا للكيّ بالبخار بطريقة عمودية، وذلك لإعادة الرونق إلى الثياب والستائر أيضًا.
يعرف جهاز الاستشعار DynamiQ الذكي بالضبط عندما تتحرك المكواة وطريقة تحركها، فيوفّر بخارًا قويًا عند الحاجة إليه بالأكثر، لضمان كيّ أسهل ونتائج أسرع.
تتميّز المكواة بوزن خفيف جدًا وهي مريحة عند حملها، لانزلاق سهل وللحدّ من ألم المعصم. وبفضل وزنها الخفيف جدًا فهي فعّالة وسهلة الاستخدام لكيّ الستائر والثياب المعلّقة بواسطة البخار العمودي.
T-ionicGlide هي أفضل قاعدة مكواة نقدّمها لأفضل أداء انزلاق ومقاومة قصوى للخدوش. فقاعدتها المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ أصلب بمرتين من قاعدة الألمنيوم العادية، وينزلق غلافها المؤلف من 6 طبقات من التيتانيوم المطور بسهولة وبدون مجهود، للحصول على أسرع النتائج.
تضمن إزالة الترسبات الكلسية بانتظام حماية المكواة وإطالة فترة استخدامها، كما تضمن الحصول على أفضل أداء للبخار. يقوم نظام Easy De-Calc Plus الحصري الذي نقدّمه بجمع الترسبات الكلسية باستمرار مع مؤشر ضوئي ومؤشر صوتي ليعلمك عند الحاجة إلى إفراغ المكواة. وما عليك سوى إزالة المقبس والسماح للمياه وجسيمات الكلس بالتدفق إلى الخارج.
تقوم وظيفة إيقاف التشغيل التلقائي بإيقاف المكواة المولّدة للبخار في حال عدم استخدامها لبضع دقائق. يوفر ذلك استهلاك الطاقة ويمنحك راحة البال.
يمكنك تثبيت المكواة بشكل آمن فوق القاعدة لحملها بسهولة في أرجاء المنزل وللحدّ من خطر لمس قاعدة المكواة الساخنة عن طريق الخطأ.
لتوفير استهلاك الطاقة وعدم المساومة على النتائج الممتازة نفسها. يخفّف وضع ECO استهلاك الطاقة، لكيّ الملابس التي تتطلّب كمية بخار أقل.
يتميّز الخزان الشفاف بسعة 1,8 لترات، وهو يمنحك لغاية ساعتين من الاستخدام المتواصل. سيتم تذكيرك بواسطة المؤشر الضوئي عندما يصبح خزان المياه فارغًا، ويمكنك إعادة تعبئته بسهولة في أي وقت تحت الحنفية عبر باب التعبئة الكبير.
التقنية
إزالة التجاعيد بسرعة
سهولة الاستخدام
معالجة الكلس
التخزين
الحجم والوزن
ضمان
فعالية صديقة للبيئة