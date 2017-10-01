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جميع السلاسل

  • بخار تلقائي ذكي لتوفير كيّ أسرع وأسهل
  • بخار تلقائي ذكي لتوفير كيّ أسرع وأسهل
  • بخار تلقائي ذكي لتوفير كيّ أسرع وأسهل
  • بخار تلقائي ذكي لتوفير كيّ أسرع وأسهل
  • بخار تلقائي ذكي لتوفير كيّ أسرع وأسهل
  • بخار تلقائي ذكي لتوفير كيّ أسرع وأسهل
  • بخار تلقائي ذكي لتوفير كيّ أسرع وأسهل
  • بخار تلقائي ذكي لتوفير كيّ أسرع وأسهل
  • بخار تلقائي ذكي لتوفير كيّ أسرع وأسهل
  • بخار تلقائي ذكي لتوفير كيّ أسرع وأسهل
  • بخار تلقائي ذكي لتوفير كيّ أسرع وأسهل
  • بخار تلقائي ذكي لتوفير كيّ أسرع وأسهل
  • بخار تلقائي ذكي لتوفير كيّ أسرع وأسهل
  • بخار تلقائي ذكي لتوفير كيّ أسرع وأسهل
  • بخار تلقائي ذكي لتوفير كيّ أسرع وأسهل
  • بخار تلقائي ذكي لتوفير كيّ أسرع وأسهل
  • بخار تلقائي ذكي لتوفير كيّ أسرع وأسهل
  • بخار تلقائي ذكي لتوفير كيّ أسرع وأسهل
  • بخار تلقائي ذكي لتوفير كيّ أسرع وأسهل
  • بخار تلقائي ذكي لتوفير كيّ أسرع وأسهل

تم إيقافه

PerfectCare Elite Plus ‎مكواة مولّدة للبخار

GC9660/36

1 جائزة

بخار تلقائي ذكي لتوفير كيّ أسرع وأسهل

إن PerfectCare Elite Plus مكواة مولّدة للبخار توفّر كيًّا أسهل ونتائج أسرع بفضل المكواة فائقة الخفة والبخار التلقائي الذكي اللذين يمنحانك أقصى درجات الراحة. ما من حاجة إلى إعدادات لدرجة الحرارة ونضمن لك عدم حرق الملابس.

عرض جميع المزايا

بخار تلقائي ذكي لتوفير كيّ أسرع وأسهل

بخار تلقائي ذكي لتوفير كيّ أسرع وأسهل

  • إطلاق بخار مكثف يصل إلى 520 غ

  • خزان مياه قابل للفك سعة 1,8 لتر

  • تقنية OptimalTEMP

  • بخار تلقائي وذكي

تقنية OptimalTEMP، ما من حاجة إلى إعداد لدرجة الحرارة

تقنية OptimalTEMP، ما من حاجة إلى إعداد لدرجة الحرارة

يمكنك كيّ كل أنواع الأقمشة، بدءًا من الجينز ووصولاً إلى الحرير دون الحاجة إلى ضبط درجة الحرارة. فبفضل تقنية OptimalTEMP، ما من حاجة إلى مفتاح أو إعدادات لدرجة الحرارة. وداعًا لفرز الملابس سابقًا أو الانتظار حتى تحمى المكواة أو تبرد. أصبح من الممكن كيّ كل أنواع الأقمشة في أي وقت.

ضمان عدم التسبب بحرق الملابس

ضمان عدم التسبب بحرق الملابس

بفضل تقنية OptimalTEMP، نحن نضمن لك أن هذه المكواة لن تتسبب بحرق أي نوع من الأقمشة القابلة للكيّ. يمكنك أيضًا تركها ترتاح مع وضع واجهتها نحو الأسفل على الملابس أو لوح الكي، مع ضمان عدم التسبب بحرق الملابس أو لمعانها.

بخار قوي لإزالة التجاعيد على أفضل وجه

بخار قوي لإزالة التجاعيد على أفضل وجه

يمكّنك البخار القوي والمتواصل من كيّ أسمك الأقمشة بسهولة تامة. يمكنك مشاهدة التجاعيد الصعبة وهي تختفي مع تعزيز بخار إضافي في المكان المناسب تمامًا. يعتبر هذا البخار الإضافي مثاليًا للكيّ بالبخار بطريقة عمودية، وذلك لإعادة الرونق إلى الثياب والستائر أيضًا.

المواصفات التقنية

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الجوائز

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