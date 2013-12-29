ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
HC5450/83
HAIRCLIPPER Series 5000 لقص الشعر في وقت أسرع بمرتين*
صُممت سلسلة أدوات قص الشعر 5000 لتدوم طويلاً، ولتقدم لك أداءً مميزًا. وهي مزوّدة بأداة قص مبتكرة وشفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ ومشطين قابلين للتعديل للحية والشعر لتمنحك قصة سريعة ودقيقة، بعد كل استخدام.
العلامة التجارية المفضلة عالميًا لأجهزة العناية الشخصية الكهربائية للرجال [إخلاء المسؤولية: 1]
شفرات من التيتانيوم
24 إعداد طول
استخدام لاسلكي 90 دقيقة/شحن لساعة واحدة
3 أمشاط للحية وحقيبة
طاقة تناسب كافة أنواع الشعر بفضل تقنية DualCut المتطورة والتي تجمع بين أداة قص مشحوذة بشكل مزدوج وتصميم يتميّز باحتكاك منخفض. صُممت أداة القص المبتكرة لأداء مثالي بعد كل استخدام ولقص الشعر أسرع بمرتين مقارنة بأدوات قص الشعر العادية من Philips، بالإضافة إلى الحاجب الفولاذي القوي الذي يحمي الشفرات لمتانة قصوى.*
احصل على عملية تشذيب مثالية مع حماية البشرة بفضل الشفرات الفولاذية المطلية بالتيتانيوم المزوّدة بميزة الشحذ الذاتي التي تم تصميمها لتقدم أداءً يدوم طويلاً، المرة تلو الأخرى.
قم بتدوير عجلة التكبير/التصغير لتحديد إعداد الطول الذي تريده وتثبيته، مع 23 إعداد طول تتراوح بين من 1 و23 ملم، وبفارق 1 ملم تحديدًا بين إعداد وآخر. يمكنك أيضًا الاستغناء عن المشط لعملية تشذيب دقيقة بطول 0,5 ملم.
مقارنة بالطراز الأقدم من Philips