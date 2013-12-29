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  • صورة حول تفاصيل المنتج
  • صورة حول تفاصيل المنتج
  • صورة حول تفاصيل المنتج
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة المنتج قيد الاستخدام
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تم إيقافه

Hairclipper series 5000آلة قص الشعر

HC5450/83

HAIRCLIPPER Series 5000 لقص الشعر في وقت أسرع بمرتين*

صُممت سلسلة أدوات قص الشعر 5000 لتدوم طويلاً، ولتقدم لك أداءً مميزًا. وهي مزوّدة بأداة قص مبتكرة وشفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ ومشطين قابلين للتعديل للحية والشعر لتمنحك قصة سريعة ودقيقة، بعد كل استخدام.

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العلامة التجارية المفضلة عالميًا لأجهزة العناية الشخصية الكهربائية للرجال [إخلاء المسؤولية: 1]

مع تقنية DualCut لقص الشعر بوقت أسرع وبدقة أكبر

HAIRCLIPPER Series 5000 لقص الشعر في وقت أسرع بمرتين*

  • شفرات من التيتانيوم

  • 24 إعداد طول

  • استخدام لاسلكي 90 دقيقة/شحن لساعة واحدة

  • 3 أمشاط للحية وحقيبة

أداة قص مشحوذة بشكل مزدوج مع احتكاك أقل

أداة قص مشحوذة بشكل مزدوج مع احتكاك أقل

طاقة تناسب كافة أنواع الشعر بفضل تقنية DualCut المتطورة والتي تجمع بين أداة قص مشحوذة بشكل مزدوج وتصميم يتميّز باحتكاك منخفض. صُممت أداة القص المبتكرة لأداء مثالي بعد كل استخدام ولقص الشعر أسرع بمرتين مقارنة بأدوات قص الشعر العادية من Philips، بالإضافة إلى الحاجب الفولاذي القوي الذي يحمي الشفرات لمتانة قصوى.*

شفرات حادة للغاية للحصول على نتائج غاية في الدقة

شفرات حادة للغاية للحصول على نتائج غاية في الدقة

احصل على عملية تشذيب مثالية مع حماية البشرة بفضل الشفرات الفولاذية المطلية بالتيتانيوم المزوّدة بميزة الشحذ الذاتي التي تم تصميمها لتقدم أداءً يدوم طويلاً، المرة تلو الأخرى.

24 إعداد طول سهل الاختيار والتثبيت: من 0.5 إلى 23 ملم

24 إعداد طول سهل الاختيار والتثبيت: من 0.5 إلى 23 ملم

قم بتدوير عجلة التكبير/التصغير لتحديد إعداد الطول الذي تريده وتثبيته، مع 23 إعداد طول تتراوح بين من 1 و23 ملم، وبفارق 1 ملم تحديدًا بين إعداد وآخر. يمكنك أيضًا الاستغناء عن المشط لعملية تشذيب دقيقة بطول 0,5 ملم.

المواصفات التقنية

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  1. مقارنة بالطراز الأقدم من Philips