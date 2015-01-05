HC9450/13
تحكم رقمي باللمس
تمنحك أداة قص الشعر HAIRCLIPPER Series 9000 دقة وتحكمًا كاملاً بقصة شعرك. إنها أداة قص الشعر الوحيدة التي تمنحك النتائج التي تتوقع الحصول عليها بشكل ثابت، وذلك بفضل التمرير الرقمي والأمشاط الآلية ووظيفة الذاكرة وأداة القص العالية الأداء.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تزوّدك واجهة التمرير الرقمي بملاحظات دقيقة حول الطول المحدد. استخدم الشاشة التي تعمل باللمس للتمرير بسهولة عبر أكثر من 400 إعداد طول. تصفّح إعدادات الطول بسرعة أو انتقل ببطء بين كل إعداد وآخر بدرجة تبلغ 0,1 مم.
استخدم التمرير الرقمي لتثبيت الطول الذي تريده بالضبط. يتوفر أكثر من 400 إعداد طول للاختيار من بينها مع زيادات بمقدار 0,1 مم، أو يمكنك إزالة المشط لعملية تشذيب دقيقة بطول 0,5 مم.
اختبر قص الشعر الدقيق مع 3 أمشاط قابلة للضبط. ثبّت أكثر من 400 طول للشعر يتراوح ما بين 1 مم و42 مم، أو يمكنك استخدام أداة قص الشعر بدون المشط لعملية تشذيب دقيقة بطول 0,5 مم.
احصل على عملية تشذيب مثالية تحمي بشرتك بفضل شفرات فولاذية مطلية بالتيتانيوم وتتمتع بميزة الشحذ الذاتي مصممة لأداء يدوم طويلاً، مرة بعد مرة.
ثبّت إعداد الطول المفضّل لديك بدقة 0,1 مم وحافظ عليه بواسطة نظام آلي لإعداد الطول مصمم بدقة.
توفر أداة قص الشعر الذكية الوقت، وهي لا تحفظ طول القص الأخير فحسب، بل يمكنها حفظ الإعدادات الثلاثة المفضلة لديك. ما عليك سوى تحديد زر الحفظ والضغط عليه باستمرار.
تتكيّف ميزة السرعة القصوى التلقائية مع الشعر الأكثر كثافة، لتوفير بعض التعزيز بالطاقة الإضافية للحصول على حركة قص سهلة للغاية.
طاقة تناسب كافة أنواع الشعر بفضل تقنية DualCut المتطورة والتي تجمع بين أداة قص مشحوذة بشكل مزدوج وتصميم يتميّز باحتكاك منخفض. صممت أداة القص المبتكرة لقص الشعر أسرع بمرتين مقارنة بأداوت قص الشعر العادية من Philips، لمزيد من الثقة، يقوم الحاجب الفولاذي الذي يحمي الشفرات بمنح المتانة القصوى.
لا تنشغل بتشابك أسلاك آلات قص الشعر اللاسلكية – سيمنحك الشحن لساعة واحدة مدة تبلغ 120 دقيقة من القص القوي. أو يمكنك إبقاءها متصلة بمصدر الطاقة للحصول على تشذيب دون انقطاع.
صُممت منتجات العناية بالمظهر التي نقدّمها لتدوم طويلاً. وهي مشمولة بضمان لمدة سنتَين ولا تحتاج إلى التزييت على الإطلاق، كما أنها تتوافق مع أي جهد كهربائي في كل أنحاء العالم.
نظام الطاقة
الملحقات
الخدمة
نظام قص
سهولة الاستخدام
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