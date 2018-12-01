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  • أصبح تحضير خبز البانيني بغاية السهولة أصبح تحضير خبز البانيني بغاية السهولة أصبح تحضير خبز البانيني بغاية السهولة

    Daily Collection آلة تحميص الساندويتشات

    HD2394/91

    أصبح تحضير خبز البانيني بغاية السهولة

    بات بإمكانك تحضير سندويشات محمصة بشكل مثالي ووجبات خفيفة في أي وقت بفضل آلة تحميص السندويشات هذه التي تتميز بدرجة حرارة عالية وقوة قصوى والمزوّدة بألواح لخبز البانيني متعددة الاستخدامات. تعدّ هذه الآلة الأسهل في الاستخدام بفضل نظام القفل السهل والأسهل في التخزين مع خيار التخزين الصغير والعمودي.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Daily Collection آلة تحميص الساندويتشات

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    أصبح تحضير خبز البانيني بغاية السهولة

    مع نظام القفل السهل والتخزين العمودي

    • 820 واط
    • ألواح لخبز البانيني
    نظام القفل السهل الذي يعمل بالضغط لأسفل

    نظام القفل السهل الذي يعمل بالضغط لأسفل

    ما عليك سوى الضغط لأسفل لإغلاق ألة تحميص السندويشات وقفلها بأمان.

    طلاء خاص مانع للالتصاق لتسهيل عملية التنظيف

    طلاء خاص مانع للالتصاق لتسهيل عملية التنظيف

    طلاء خاص مانع للالتصاق لتسهيل عملية التنظيف

    تخزين عمودي، وصغير

    تخزين عمودي، وصغير

    علبة للتخزين صغيرة الحجم وتوفر المساحة

    إمكانية لف السلك

    إمكانية لف السلك

    إمكانية لف السلك لتخزينه بترتيب.

    مقبض عازل للحرارة

    مقبض عازل للحرارة

    مقبض عازل للحرارة لاستخدام آمن أثناء التحميص.

    طاقة عالية لتسخين سريع

    طاقة عالية لتسخين سريع

    طاقة عالية لتسخين آلة تحميص السندويشات بسرعة.

    ألواح لتحميص خبز البانيني متعددة الاستخدامات لتحضير مجموعة متنوعة من الساندويتشات والوجبات الخفيفة

    ألواح لتحميص خبز البانيني متعددة الاستخدامات لتناسب كل أنواع السندويشات والوجبات الخفيفة.

    ضوء مؤشر التسخين والجهوزية للطهو

    يشير بوضوح إلى أنه يتم تسخين السندويشات وأنها أصبحت جاهزة.

    تضمن القاعدة المطاطية أن تبقى الآلة في مكانها

    لضمان عدم إزاحة المنتج أثناء الاستخدام.

    المواصفات التقنية

    • مواصفات التصميم

      الأبعاد (طول × عرض × ارتفاع)
      226 × 120 × 25  mm
      اللون (الألوان)
      أسود

    • المواصفات التقنية

      طول سلك الطاقة
      0،8  m
      الطاقة
      820  W
      الفولتية
      220-240  V

    • المواصفات العامّة

      أقدام مقاومة للانزلاق
      نعم
      مسكة باردة الملمس
      نعم
      صواني ذات طلاء مانع للالتصاق
      نعم
      مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل (لأوروبا)
      نعم

    Badge-D2C

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