تحضير خبز محمّص ذهبي اللون يوميًّا

تأتي آلة التحميص الصغيرة هذه مزوّدة بـ 8 إعدادات وفتحتَين كبيرتَين يمكن ضبطهما، للحصول على نتيجة تحميص متساوية، بغض النظر عن أنواع الخبر المختلفة. بالإضافة إلى ذلك، يسمح لك رف الكعك المضمّن بتسخين الكعكات والمعجنات واللفائف المفضلة لديك. إكتشف كلّ المميزات