HD2586/20
تحميص مثالي بسهولة
استمتع بالمذاق اللذيذ للمأكولات المحمّصة مرة بعد مرة بفضل آلة تحميص الخبز المعدنية الصغيرة الحجم هذه من Philips. فهي تتميز بفتحتين كبيرتين لتحميص الخبز وفتحات خبز بمقاييس مختلفة للتحميص بشكل متساوٍ وللتحكم بمختلف درجات التحميص. كما توجد صينية لالتقاط فتات الخبز قابلة للفك وسهلة التنظيف.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يبقى الجانب الخارجي من آلة تحميص الخبز باردًا وبالتالي آمنًا للمس.
سهلة التنظيف بفضل صينية تجميع فتات الخبز القابلة للفك.
يتم إيقاف تشغيل آلة تحميص الخبز تلقائيًا إذا علق الخبز بداخلها.
تتيح لك هذه الميزة رفع قطع الخبز الصغرى لأعلى لإخراجها بأمان.
تتيح لك الفتحات المتمركزة في الوسط آلة التحميص من Philips إمكانية وضع شرائح سميكة أو رفيعة والتأكد من تثبيتها في الوسط لتحميص الخبز بشكل متساوٍ.
تشتمل آلة تحميص الخبز من مجموعة Philips Avance على سبعة مستويات قابلة للضبط للتحكم بالتحميص.
إمكانية لف السلك لتخزين سهل
آلة تحميص خبز صغيرة لتوفير مساحة على المنضدة
مواصفات التصميم
المواصفات التقنية
المواصفات العامّة
لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.