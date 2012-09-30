مصطلحات البحث

AR
EN
  • تحضير خبز محمّص ذهبي اللون بشكل مثالي يوميًّا تحضير خبز محمّص ذهبي اللون بشكل مثالي يوميًّا تحضير خبز محمّص ذهبي اللون بشكل مثالي يوميًّا

    مجموعة الاستخدام اليومي آلة تحميص الخبز

    HD2595/00

    تحضير خبز محمّص ذهبي اللون بشكل مثالي يوميًّا

    تلذذ بطعم الخبز المحمّص مرة بعد مرة باستخدام آلة تحميص الخبز الصغيرة الحجم هذه. فهي تتميز بفتحتَين كبيرتَين لتحميص الخبز وفتحات متغيّرة العرض لتحميص الخبز بشكل متساوٍ والتحكم في مختلف أنواع التحميص بالطريقة التي تحلو لك. كما إنها مزوّدة بصينية فتات خبز قابلة للفك لتنظيف سهل.

    إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    مجموعة الاستخدام اليومي آلة تحميص الخبز

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل آلة تحميص الخبز

    تحضير خبز محمّص ذهبي اللون بشكل مثالي يوميًّا

    تصميم صغير بفتحتين، يتضمّن وظيفة إعادة تسخين

    • فتحتان
    • صغيرة الحجم
    • بيج فاتح
    • إعادة التسخين
    فتحتان واسعتان لتحميص الخبز المحمّص

    فتحتان واسعتان لتحميص الخبز المحمّص

    فتحتان واسعتان لتحميص الخبز المحمّص السميك أو الرفيع.

    4 وظائف في جهاز واحد (إعادة التسخين/ إزالة الجليد/الإلغاء/7 مستويات للتحميص)

    4 وظائف في جهاز واحد (إعادة التسخين/ إزالة الجليد/الإلغاء/7 مستويات للتحميص)

    4 وظائف في جهاز واحد (إعادة التسخين/ إزالة الجليد/الإلغاء/7 مستويات للتحميص).

    وظيفة إعادة التسخين لتسخين الخبز المحمّص بثوانٍ

    وظيفة إعادة التسخين لتسخين الخبز المحمّص بثوانٍ

    وظيفة إعادة التسخين لتسخين الخبز المحمّص بثوانٍ.

    وظيفة إزالة الجليد لتحميص الخبز المجلّد

    وظيفة إزالة الجليد لتحميص الخبز المجلّد

    وظيفة إزالة الجليد لتحميص الخبز المجلّد.

    7 مستويات للتحميص حسب الذوق

    7 مستويات للتحميص حسب الذوق

    7 مستويات للتحميص حسب الذوق.

    وظيفة الإلغاء: التوقّف في أي وقت تريد

    وظيفة الإلغاء: التوقّف في أي وقت تريد

    وظيفة الإلغاء: التوقّف في أي وقت تريد من خلال الضغط على زر الإيقاف.

    ميزة الرفع للأعلى لإزالة قطع الخبز الصغيرة بسهولة

    ميزة الرفع للأعلى لإزالة قطع الخبز الصغيرة بسهولة

    ميزة الرفع للأعلى لإزالة قطع الخبز الصغيرة بسهولة.

    سطح بارد: بارد من الخارج أثناء التحميص في الداخل

    سطح بارد: بارد من الخارج أثناء التحميص في الداخل

    سطح بارد: بارد من الخارج أثناء التحميص في الداخل.

    صينية لب خبز منزلقة لتنظيف سهل

    صينية لب خبز منزلقة لتنظيف سهل.

    المواصفات التقنية

    • مواصفات التصميم

      المواد
      غطاء خارجي بلاستيكي (بولي بروبيلين/بولي كربونات/أكريلونيتريل ستايرين بيوتادين)، وطبقة كروم على الجانب العلوي
      اللون (الألوان)
      للتبييض

    • المواصفات التقنية

      الفولتية
      220-240  V
      الطاقة
      800  W
      طول سلك الطاقة
      0.85  m
      التردد
      50/60  Hz

    • المواصفات العامّة

      مخزن لسلك الطاقة مضمّن
      نعم
      أقدام مقاومة للانزلاق
      نعم

    Badge-D2C

    الحصول على الدعم لهذا المنتج

    ابحث عن نصائح حول المنتج، والأسئلة الشائعة، ودلائل المستخدم، ومعلومات السلامة والامتثال.

    المنتجات المقترحة

    المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. كل الحقوق محفوظة.

    لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.