HD2628/22
استمتع بتناول الخبز المحمص اللذيذ مع أحبائك
آلة تحميص مع فتحتَين بحجمَين متغايرَين للحصول على قطع خبز محمصة وذهبية اللون بطريقة متساوية، سواء أكانت سميكة أم رفيعة. ملائمة جدًا بفضل وظيفتَي إذابة الجليد وإعادة التسخين. يمكنك استخدامها بكل أمان بفضل ميزة رفع الخبز وزر الإلغاء والتصميم الخارجي المعزول عن الحرارة.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
سهلة التنظيف بفضل صينية تجميع فتات الخبز القابلة للفك.
ميزة الرفع إلى الأعلى لإخراج شرائح الخبز الصغيرة بأمان.
تحميص شرائح الخبز السميكة والرقيقة بسهولة.
فتحة(فتحات) عريضة وعميقة جدًا لتلائم كافة أنواع الخبز.
مواصفات التصميم
المواصفات التقنية
المواصفات العامّة
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