تلذذ بطعم الخبر المحمّص

تتمتع آلة التحميص من Philips بفتحتين عريضتين وعميقتين وميزة التثبيت في الوسط التلقائية لضمان الحصول على خبز ذهبي اللون محمّص بالتساوي سواء كان على شكل شرائح رفيعة أو سميكة. كما تتضمن آلة التحميص هذه حاملاً لتسخين الخبز مضمنًا وصينية منزلقة لالتقاط فتات الخبز وأزرار تعمل بلمسة واحدة للتسخين وإزالة الجليد.