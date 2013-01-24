يبقى الجانب الخارجي من آلة تحميص الخبز باردًا وبالتالي آمنًا للمس.
آلة تحميص من Philips مع فتحات كبيرة جدًا لتلائم سماكة الخبز أكان رفيعًا أو سميكًا.
سهلة التنظيف بفضل صينية تجميع فتات الخبز القابلة للفك.
يتم إيقاف تشغيل آلة تحميص الخبز تلقائيًا إذا علق الخبز بداخلها.
حامل لتسخين الخبز والكرواسان.
تتيح لك هذه الميزة رفع قطع الخبز الصغرى لأعلى لإخراجها بأمان.
تتيح لك الفتحات المتمركزة في الوسط آلة التحميص من Philips إمكانية وضع شرائح سميكة أو رفيعة والتأكد من تثبيتها في الوسط لتحميص الخبز بشكل متساوٍ.
تشتمل آلة تحميص الخبز من مجموعة Philips Avance على سبعة مستويات قابلة للضبط للتحكم بالتحميص.
إزالة الجليد عن الخبز وتسخينه وتحميصه على أي من درجات التحميص
إمكانية لف السلك لتخزين سهل
الملحقات المضمّنة
مواصفات التصميم
المواصفات العامّة
المواصفات التقنية