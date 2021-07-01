Viva Collection آلة تحميص الخبز
خبز محمص رائع ومقرمش، أكان مقطعًا باليد أو آليًا
فتحتان أعرض بنسبة 10%* مع رفوف بميزة التمركز الذاتي، بغض النظر عما إذا كانت الشرائح رفيعة أو سميكة ومقطعة باليد؛ ضع دائمًا كل شريحة في الوسط وثبّتها بطريقة مثالية لتحصل على شريحة محمّصة بطريقة متساوية.
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هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
Viva Collection آلة تحميص الخبز
خبز محمص رائع ومقرمش، أكان مقطعًا باليد أو آليًا فتحتان عريضتان جدًا لشرائح خبز سميكة أو رفيعة آلة تحميص الخبز بفتحتَين عريضتَين جدًا جهاز مضمّن لتسخين الخبز معدنية غطاء فتحة عريضة جدًا لشرائح الخبز السميكة أو الرفيعة، الطازجة أو المثلجة.
تقوم آلية التمركز الذاتي بوضع كل شريحة خبر في الوسط بطريقة مثالية، لتحميرها بشكل متساوٍ، بغض النظر عن سماكتها.
رفّ مضمّن للخبز لتسخين اللفائف أو المعجنات أو الخبز
رفّ مضمّن للخبز لتسخين المعجنات أو اللفائف أو الخبز بسهولة تامة.
إعادة التسخين وإذابة الجليد بدفعة واحدة
وظيفتا إعادة التسخين وإذابة الجليد لتحميص الخبز المجلّد بدفعة واحدة
صينية فتات الخبز قابلة للفك لتنظيف سهل
تنظيف سهل بفضل صَينية الفتات القابلة للفك.
إيقاف التشغيل التلقائي لحماية إضافية
تساعد ميزة إيقاف التشغيل التلقائي في حماية المنتج من القصر في الدائرة الكهربائية.
ميزة الرفع لأعلى لإخراج القطع الصغرى بأمان
تتيح لك هذه الميزة رفع قطع الخبز الصغرى لأعلى لإخراجها بأمان.
زر إلغاء لإيقاف التحميص في أي وقت 7 مستويات قابلة للضبط للتحكم بدرجة التحميص
اضبط مستوى الحرارة حسبما تفضل واحصل على خبز محمص بالطريقة التي تريدها.
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الملحقات
مضمنة
غطاء للغبار
بلد المنشأ
صُنع في
الصين
التصميم واللون الخارجي
اللون (الألوان)
ذهبي وردي معدني/أبيض مواد الهيكل الرئيسي
معدن وبلاستيك
المواصفات العامّة
عدد مستويات التحميص
7 ميزات المنتج
الخدمة
ضمان عالمي لمدة سنتين
نعم
الاستدامة
دليل المستخدم
90% ورق مُعاد تدويره
المواصفات التقنية
طول سلك الطاقة
0.85
أمتار التردد
50-60
هرتز فولتية
220-240
فولت الطاقة
860-1050
واط
الوزن والأبعاد
أبعاد علبة التغليف (الطول×الوزن×الارتفاع)
334x200x221
ملليمترًا أبعاد المنتج (الطول×الوزن×الارتفاع)
300x172x201
ملليمترًا حجم الفتحة (طولxعرضxارتفاع)
138x33x125
ملليمترًا الوزن مع التغليف
2,04
كلغ وزن المنتج
1,57
كلغ
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