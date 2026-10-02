وجبات غنية بالنكهة. بدون إشراف. سعة إضافية.

على عكس أجهزة الطهي متعددة الوظائف التقليدية، يتميز جهاز الطهي متعدد الوظائف من Philips بميزة تحرير الضغط التلقائي الحقيقي للطهي الآمن والسهل دون الحاجة إلى تدوير صمام البخار يدوياً، وتقنية DualPulse التي تخلق منحنى طهي دقيق من خلال التبديل بين الضغط العالي والمنخفض لإطلاق نكهة أعمق وأغنى. 35 برنامجاً مسبق الإعداد متقدماً مع سعة إضافية تبلغ 8 لتر للطهي السهل الحقيقي.