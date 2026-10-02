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جميع السلاسل

  • وجبات غنية بالنكهة. بدون إشراف. سعة إضافية.
  • وجبات غنية بالنكهة. بدون إشراف. سعة إضافية.
  • وجبات غنية بالنكهة. بدون إشراف. سعة إضافية.
  • وجبات غنية بالنكهة. بدون إشراف. سعة إضافية.
  • وجبات غنية بالنكهة. بدون إشراف. سعة إضافية.
  • وجبات غنية بالنكهة. بدون إشراف. سعة إضافية.
  • وجبات غنية بالنكهة. بدون إشراف. سعة إضافية.
  • وجبات غنية بالنكهة. بدون إشراف. سعة إضافية.
  • وجبات غنية بالنكهة. بدون إشراف. سعة إضافية.
  • وجبات غنية بالنكهة. بدون إشراف. سعة إضافية.

جديد

Philips من السلسلة 3000جهاز طهي متعدد الوظائف

HD2823/80

وجبات غنية بالنكهة. بدون إشراف. سعة إضافية.

على عكس أجهزة الطهي متعددة الوظائف التقليدية، يتميز جهاز الطهي متعدد الوظائف من Philips بميزة تحرير الضغط التلقائي الحقيقي للطهي الآمن والسهل دون الحاجة إلى تدوير صمام البخار يدوياً، وتقنية DualPulse التي تخلق منحنى طهي دقيق من خلال التبديل بين الضغط العالي والمنخفض لإطلاق نكهة أعمق وأغنى. 35 برنامجاً مسبق الإعداد متقدماً مع سعة إضافية تبلغ 8 لتر للطهي السهل الحقيقي.

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35 وظيفة طهي في جهاز واحد بلمسة زر

وجبات غنية بالنكهة. بدون إشراف. سعة إضافية.

  • طهي أكثر أماناً وأسرع وبدون تدخل يدوي

  • 35 إعداداً مسبقاً لتنوع لا نهائي وجهد أقل

  • يحبس النكهة الإضافية لنتائج أكثر غنى

  • سعة إضافية 8 لتر، مثالية للتجمعات والوجبات اليومية

تحرير الضغط التلقائي الحقيقي، بدون خطوات يدوية

تحرير الضغط التلقائي الحقيقي، بدون خطوات يدوية

على عكس أجهزة الطهي متعددة الوظائف التقليدية*، لا حاجة لتدوير الصمام يدويًا أو الضغط على الأزرار. يتم تحرير البخار تلقائيًا في نهاية الطهي بالضغط — طهي سهل حقًا من البداية إلى النهاية.

نتائج متطورة مع تقنية DualPulse للضغط

نتائج متطورة مع تقنية DualPulse للضغط

على عكس أجهزة الطهي متعددة الوظائف التقليدية* التي تحافظ على ضغط ثابت، تتناوب تقنيتنا الجديدة بين الضغط العالي والمنخفض لإنشاء منحنى طهي دقيق يحبس النكهة. نتائج أكثر عصارة بنسبة تصل إلى 13%** وأكثر طراوة بنسبة 28%** في اللحوم.

35 إعدادًا مسبقًا للطهي في متناول يديك

35 إعدادًا مسبقًا للطهي في متناول يديك

35 برنامجًا مُعدًا مسبقًا — من لحم البقر والضأن والدجاج والبط إلى الخضروات والمأكولات البحرية والبقوليات والحساء والأرز والمزيد — مع طرق طهي مخصصة من الطهي بالضغط والطهي البطيء والخبـز والتحمير والبخار والمربى والزبادي إلى إعادة التسخين. كما تتيح لك الإعدادات اليدوية تخصيص وقت الطهي ودرجة الحرارة ومستوى الضغط، واختصارين لحفظ إعداداتك المفضلة.

المواصفات التقنية

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إخلاء المسؤولية

  1. مقارنة مع HD2237، HD2238، HD2151، HD2136، HD2139، HD2103

  2. اختبار مع قياس قوة قص وارنر-براتزلر وفقدان محتوى الرطوبة في لحم الخنزير والدجاج، مقارنة بالطهي على سطح الموقد.

  3. استناداً إلى قياسات المختبر الداخلي مع أجهزة الطهي متعددة الوظائف من Philips. تم قياس أوقات الطهي لحساء الفاصوليا الحمراء أو اللحم البقري (من التسخين حتى تحرير كل الضغط) مقارنة بطنجرة الضغط التقليدية، للحصول على نتائج مطهية جيداً وطرية. قد تختلف النسب المئوية الدقيقة حسب المنتج.