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  • أرز شهي لوجبة لذيذة. أرز شهي لوجبة لذيذة. أرز شهي لوجبة لذيذة.

    Daily Collection الدورق

    HD3017/56

    أرز شهي لوجبة لذيذة.

    إذا كانت نكهة الأرز شهية فهي تمنح الوجبة بالكامل طعمًا ألذ، كما تلعب طريقة الطهو دورًا أساسيًا في تعزيز مذاق الوصفة. يمكن لآلة طهو الأرز من Philips والمزوّدة بوعاء داخلي من 5 طبقات ذهبية توليد درجات حرارة مرتفعة أكثر وتوزيعها بشكل متساوٍ، للحصول بالتالي على أشهى طعم للأرز.

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    Daily Collection الدورق

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    مراجعة كل جهاز طهو متعدد الوظائف وآلة طهو الأرز

    أرز شهي لوجبة لذيذة.

    تمتع بالطعم الشهي بفضل "مفعول الوعاء الكبير"

    • 1.8 لتر
    • 10 أكواب
    وعاء داخلي من 5 طبقات بسماكة 1.5 مم لتسخين متساوٍ، يطهو الأرز بطريقة أشهى وألذ

    وعاء داخلي من 5 طبقات بسماكة 1.5 مم لتسخين متساوٍ، يطهو الأرز بطريقة أشهى وألذ

    وعاء داخلي من 5 طبقات بسماكة 1.5 مم لتسخين متساوٍ، يطهو الأرز بطريقة أشهى وألذ.

    وظيفة حفظ السخونة التلقائية للحفاظ على الأرز طازجًا لمدة 12 ساعة

    وظيفة حفظ السخونة التلقائية للحفاظ على الأرز طازجًا لمدة 12 ساعة

    استخدم وظيفة حفظ السخونة لإبقاء الأرز ساخنًا لفترة أطول من الوقت. عند الانتهاء من عملية الطهو، تنتقل آلة طهو الأرز تلقائيًا إلى وضع keepwarm

    مؤشر مستوى المياه سهل القراءة

    مؤشر مستوى المياه سهل القراءة

    تُظهر علامة مستوى الماء الواضحة السعة ونسبة الماء بالنسبة إلى الأرز

    زر بكبسة واحدة لتحكم سهل

    زر بكبسة واحدة لتحكم سهل

    زر بكبسة واحدة للتحكم بالطهو أو لحفظ السخونة، مع ضوء واضح على اللوحة لإظهار حالة الطهو

    طهي الأرز تلقائياً

    طهي الأرز والحفاظ على سخونته بكل سهولة

    طلاء ذهبي يضمن توفير وعاء داخلي متين وغير لاصق.

    طلاء ذهبي يضمن توفير وعاء داخلي متين وغير لاصق.

    المواصفات التقنية

    • مواصفات التصميم

      الأبعاد (طول × عرض × ارتفاع)
      305×305×295  mm
      مواد الجزء الأساسي
      مطلي بالقصدير
      اللون (الألوان)
      برتقالي
      لون لوحة التحكم
      برتقالي فاتح
      الوزن (مع التغليف)
      3.7  kg

    • الملحقات

      صينية الطهو على البخار البلاستيكية
      نعم
      كوب لقياس السعة
      نعم
      ملعقة مجوّفة لسكب الأرز
      نعم

    • المواصفات التقنية

      طول سلك الطاقة
      1.2  m
      الفولتية
      220-240  V
      القدرة بالواط
      650  W
      التردد
      50-60  Hz
      السعة
      1.8  Litres / cups

    • المواصفات العامّة

      سلك الطاقة قابل للفك لتخزين مريح
      نعم
      فتحة لمنع التدفق
      نعم
      وعاء داخلي قابل للغسل في غسالة الأطباق
      نعم
      وعاء داخلي سهل التنظيف وغير لاصق
      نعم
      وظيفة حفظ السخونة بطريقة صحية تبقي الأرز طازجًا لمدة 12 ساعة
      نعم

    Badge-D2C

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