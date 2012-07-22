HD3027/56
أرز شهي لوجبة لذيذة.
إذا كانت نكهة الأرز شهية فهي تمنح الوجبة بالكامل طعمًا ألذ، كما تلعب طريقة الطهو دورًا أساسيًا في تعزيز مذاق الوصفة. يمكن لآلة طهو الأرز من Philips والمزوّدة بوعاء داخلي من 5 طبقات ذهبية توليد درجات حرارة مرتفعة أكثر وتوزيعها بشكل متساوٍ، للحصول بالتالي على أشهى طعم للأرز.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
وعاء داخلي من 5 طبقات بسماكة 1.5 مم لتسخين متساوٍ، يطهو الأرز بطريقة أشهى وألذ.
تم تزويد آلة طهو الأرز بنظام تسخين شامل،يتضمن مجموعة السخان في الجهة العليا ومجموعة السخان من كل الجهات ومجموعة السخان الرئيسية في الأسفل. بفضل نظام التسخين الثلاثي الأبعاد يمكن الاستمتاع بعملية تسخين متساوية وحفظ السخونة بطريقة أكثر فعالية ونتيجة خبز أفضل
استخدم وظيفة حفظ السخونة لإبقاء الأرز ساخنًا لفترة أطول من الوقت. عند الانتهاء من عملية الطهو، تنتقل آلة طهو الأرز تلقائيًا إلى وضع keepwarm
وعاء داخلي غير لاصق وسهل الاستخدام مع الجلاية
تصميم الغطاء الداخلي القابل للفك والسهل التنظيف.
تُظهر علامة مستوى الماء الواضحة السعة ونسبة الماء بالنسبة إلى الأرز
طلاء ذهبي يضمن توفير وعاء داخلي متين وغير لاصق.
زر بكبسة واحدة للتحكم بالطهو أو لحفظ السخونة، مع ضوء واضح على اللوحة لإظهار حالة الطهو
الغلاف الخارجي المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ جميل وسهل التنظيف
طهو تلقائي للأرز وعصيدة الأرز
مواصفات التصميم
الملحقات
المواصفات التقنية
المواصفات العامّة
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