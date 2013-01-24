مشروبات ساخنة لذيذة جداً
يجب تحضير المشروبات الساخنة في درجة حرارة مثالية، فالشاي الأخضر يحتاج إلى مياه بدرجة حرارة تصل إلى 80 درجة مئوية، والقهوة الفورية 90 درجة مئوية، والشاي الأسود والحساء الساخن 100 درجة مئوية. أدر مفتاح التحكم بالغلاية الإلكترونية من Philips إلى الرمز الصحيح واستمتع بمشروبك المفضل. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مشروبات ساخنة لذيذة جداً
يجب تحضير المشروبات الساخنة في درجة حرارة مثالية، فالشاي الأخضر يحتاج إلى مياه بدرجة حرارة تصل إلى 80 درجة مئوية، والقهوة الفورية 90 درجة مئوية، والشاي الأسود والحساء الساخن 100 درجة مئوية. أدر مفتاح التحكم بالغلاية الإلكترونية من Philips إلى الرمز الصحيح واستمتع بمشروبك المفضل. إكتشف كلّ المميزات
مشروبات ساخنة لذيذة جداً
يجب تحضير المشروبات الساخنة في درجة حرارة مثالية، فالشاي الأخضر يحتاج إلى مياه بدرجة حرارة تصل إلى 80 درجة مئوية، والقهوة الفورية 90 درجة مئوية، والشاي الأسود والحساء الساخن 100 درجة مئوية. أدر مفتاح التحكم بالغلاية الإلكترونية من Philips إلى الرمز الصحيح واستمتع بمشروبك المفضل. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مشروبات ساخنة لذيذة جداً
يجب تحضير المشروبات الساخنة في درجة حرارة مثالية، فالشاي الأخضر يحتاج إلى مياه بدرجة حرارة تصل إلى 80 درجة مئوية، والقهوة الفورية 90 درجة مئوية، والشاي الأسود والحساء الساخن 100 درجة مئوية. أدر مفتاح التحكم بالغلاية الإلكترونية من Philips إلى الرمز الصحيح واستمتع بمشروبك المفضل. إكتشف كلّ المميزات
مفتاح للتحكم في درجة الحرارة لتعطي مشروباتك أفضل مذاق على الإطلاق.
لتمكين المستهلكين من غلي كمية المياه التي يحتاجونها، وبالتالي توفير الطاقة والمياه والمساهمة في بيئة أفضل.
غطاء كبس مع فتحة عريضة لتسهيل عملية الملء والتنظيف، وتجنب التعرض للبخار أيضًا.
قاعدة بدون أسلاك تدور 360 درجة لحملها ووضعها في المكان المطلوب بسهولة.
نظام أمان متعدد المستويات للحماية من الغليان حتى جفاف المياه، مع ميزة إيقاف التشغيل التلقائي عندما تصبح المياه جاهزة
مؤشرات مستوى المياه السهلة القراءة على جانبي الغلاية الكهربائية من Philips لاستخدامها من كل من العسراويين واليمناويين.
ضوء أنيق مضمّن في مفتاح التشغيل/الإيقاف يشير إلى تشغيل الغلاية.
يمكن لف سلك الطاقة حول القاعدة بحيث يسهل وضع الغلاية في المطبخ.
يضمن الفلتر المضاد للترسبات الكلسية والقابل للفك الحصول على مياه نقية في كوبك.
يضمن اللولب المستتر من الفولاذ الذي لا يصدأ الغليان السريع والتنظيف السهل.
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