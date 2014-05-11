HD7301/00
شاي ساخن على الدوام لكل أفراد العائلة
بفضل جهاز تحضير الشاي من Philips يمكنك تحضير الشاي لكل أفراد العائلة مع الغلاية بسعة 1,9 لتر. كذلك، تحافظ وظيفة "الحفاظ على السخونة التلقائية" على سخونة الشاي، للاستمتاع به في أي وقت.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تعمل وظيفة الحفاظ على السخونة تلقائيًا عند غليان الماء، ما يُحافظ على درجة حرارة الشاي المناسبة للمدة التي ترغب بها.
يُتيح نظام التسخين بقوة 1700 واط في آلة صنع الشاي تسخين الماء بسرعة.
غلاية كبيرة سعة 1,9 لتر تُتيح لك غلي الماء لتقديم الشاي لكل أفراد عائلتك.
وعاء زجاجي بسعة 0,9 لتر يُتيح لك تحضير الشاي لكل أفراد عائلتك.
قاعدة لاسلكية ودوارة بمقدار 360 درجة لتسهيل عملية الحمل والتثبيت.
يضمن العنصر المخفي المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ غليانًا سريعًا وتنظيفًا سهلًا.
فلتر مضاد للتكلس قابل للإزالة لكوب ماء نظيف وغلاية أنظف.
يمكن لف السلك حول القاعدة، ليسهل تخزين الغلاية في مطبخك.
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الملحقات
المواصفات التقنية
المواصفات العامّة
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